Producción de EBY se duplica con caudal de aguas del Paraná

El profesional de la entidad añadió que están monitoreando que los niveles de las aguas en Encarnación, Posadas, Ituzaingó y Ayolas “no lleguen a ser críticos y afecten a la población”. “Yacyretá realmente está como la última central de una cadena desde la cuenca alta (de América del Sur). En territorio brasileño están varias centrales, luego Itaipú, y finalmente estamos nosotros. En Yacyretá las condiciones de la generación dependen de la cantidad del agua que llega, que tiene tres componentes: uno es el nivel normal del río Paraná en su cauce, otro tiene que ver con el régimen de lluvias, y el otro es el aporte del río Yguazú”, explicó el técnico de la EBY.

Agregó que, en ese sentido, además de que el régimen de lluvias se incrementó, también Itaipú está vertiendo agua desde el 14 de enero pasado. La suma del régimen de lluvias, el aumento del caudal del Yguazú y el Paraná hicieron que se experimentara, ya desde el mes pasado, un crecimiento en el caudal que llega a Yacyretá.

Más del doble. Encina admitió que en algunas zonas las aguas crean dificultades a las poblaciones aledañas al Paraná, y dijo que el promedio del caudal de este mes probablemente será más del doble de lo que fue en el mes de febrero del año pasado. “Eso quiere decir que toda esta situación está redundando acá en Yacyretá en un aumento de la generación de energía, y también en las situaciones hidrológicas”, contó.

No obstante, el jefe técnico de la EBY aclaró que en el Sur del país no existe una situación de inundación, lo que sí ocurrió en el Este del país la semana pasada. “Acá en Yacyretá todavía tenemos situaciones más que nada de atención, no estamos en emergencia ni en alerta. Sí estamos monitoreando normalmente. Los niveles que estamos alcanzando ahora en Yacyretá son los niveles típicos para los meses de enero y febrero de los años normales”, detalló el profesional.

Aclaró que se refiere a “normales” haciendo una comparación con el caudal recibido hasta el primer semestre de 2019, tras el cual empezó una sequía acentuada que todavía se siente. Los valores que se tienen hoy en la central deberían ser los valores de siempre, “pero en los últimos años fueron limitados por las condiciones de sequía o pocas lluvias”.

“Esa es la situación. Lo que vemos es que aparentemente el régimen hidrológico se está normalizando, y eso sí beneficia a la generación de energía. Hoy estamos generando con 19 turbinas, al 90% de la potencia máxima de la central”, indicó Encina. Argumentó que no se alcanza el 100% porque dentro del plan de mantenimiento programado siempre existen tareas previstas para una unidad generadora.

“Desde el punto de vista técnico propiamente estamos en buenas condiciones técnicas, con las unidades trabajando a pleno, con agua suficiente”, insistió.

Números. De acuerdo con los datos sobre generación de energía de la EBY, en enero pasado la producción fue de 1.492 GWh, 72% más que en el mismo periodo de 2022, con 125 GWh (8%) destinados a Paraguay y 1.367 GWh a la Argentina.

Ocurre que en enero de 2022 la producción de la central hidroeléctrica alcanzó 869 GWh, con 301 GWh (35%) suministrados a Paraguay y 568 Gwh al vecino país.



1.492

GWh fue la energía suministrada por Yacyretá en enero pasado, 623 GWh más que el mismo periodo de 2022.



125

GWh fue la energía suministrada por la EBY a Paraguay en enero de 2023, 8% de la producción total.



Itaipú y su mayor suministro mensual para la ANDE

A causa del exceso de agua, la Itaipú Binacional (IB) tiene las compuertas de su vertedero abiertas desde el 14 de enero pasado, y el caudal baja por el Paraná hasta Yacyretá, favoreciendo la generación de esta. Además, la producción de la Itaipú Binacional (IB) en enero pasado aumentó 34% en relación al mismo mes de 2022, llegando a 6.356 GWh. Asimismo, la entidad había informado que suministró a Paraguay 2.019 GWh, 6% más que en el mismo periodo de 2022, y que el valor representó “el mayor suministro mensual del histórico para la institución eléctrica”. En el primer mes del año pasado, 1.906 GWh fueron para Paraguay y la generación total había alcanzado 4.731 GWh.

Igualmente, subió la entrega de energía a Brasil, de 2.825 GWh en enero de 2022 a 4.337 GWh (54% más) en 2023. En su informe, la IB detalló que de los 6.356 GWh, 3.542 GWh fueron generados por el sistema de 50 Hz, la frecuencia paraguaya (10 unidades generadoras trabajan en esta frecuencia y 10 en 60 Hz, la frecuencia brasileña). “La cantidad total generada durante el periodo mencionado es equivalente a lo necesario para abastecer la demanda de energía eléctrica del Paraguay por aproximadamente cuatro meses”, subrayó la Itaipú.

El reporte también resaltó el alto índice de disponibilidad de las unidades generadoras, cuyo valor al mes de enero fue de 97,79%, “superando en 3,79% a la meta empresarial del 94%”.