Procesado tendrá gerencia en Dinac

Pese a su oscura foja, que data del 2015, cuando permitió la salida en su papel de jefe de Ticket de la Dinac, de una carga de mercaderías sospechadas de contrabando valuadas en USD 15 millones y que fue allanada por la Fiscalía, Zárate habría obtenido la confirmación de su próximo ascenso, en una reunión en la que participaron los diputados José María Ibáñez, Ariel Oviedo y el gobernador electo Hugo Javier, el jueves pasado en su casa. A partir de allí (ver print de un grupo de WhatsApp) envía mensajes haciendo alarde que tiene “fuerza política”, y que debido a su coqueteo con autoridades del próximo Gobierno, asegura que será el próximo gerente de Cargas del Aeropuerto Silvio Pettirossi, lugar donde solo en tasas de las mercaderías que ingresan, se estarían moviendo unos USD 1,2 millones al mes, según fuentes del ente. No solo lo ascenderían a él, como uno de los que encabezaron la campaña en Central por la ANR en Luque, sino a su hermano Elvio Zárate como gerente de Cargas, pero de Ciudad del Este, donde hay un importante tráfico de mercaderías. Zárate tiene cuenta pendiente con la Justicia, pero eso no impide que sus correligionarios del próximo Gobierno le consigan un jugoso cargo. “Allí el salario no importa, sino lo que hay debajo de la mesa”, refirió una fuente.