Principio de incendio en oficina de Javier Zacarías Irún

Alejandro Zacarías, sobrino del legislador, explicó que al ser alertados de la humareda llegaron hasta el lugar y posteriormente forzaron la puerta principal. La habitación donde se habría iniciado el fuego es una pieza en desuso, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

El principio de incendio pudo ser sofocado con las mangeras hidrantes del edificio, no obstante, también fueron avisados los bomberos voluntarios de la zona. Además, llegaron agentes de la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público, Julio Paredes.

Por su parte, el senador Zacarías Irún descartó que se haya tratado de una quema de archivo, ya que el lugar es de uso particular. Esto, teniendo en cuenta que el martes de la próxima semana se decidirá la intervención de la Comuna esteña en la Cámara de Diputados.

"No se quemó ningún documento. (...) La quema de archivos se hace en instituciones públicas o un lugar donde no se pueda acceder o sacar documentos, no en mi oficina particular. Si yo quiero, puedo sacar en una valija llena de documentos y quemar, nadie me puede decir nada", sostuvo el político.

Zacarías Irún, ofuscado por la presencia de las autoridades, criticó la celeridad con que se dio la intervención fiscal.

"Me llama la atención, no me van a engañar ni tomar del pelo, que la Fiscalía venga en 10, 15 minutos, cuando ustedes saben que en mi casa casi nos mataron en dos oportunidades, sin embargo, para que venga la Fiscalía tuvimos que estar llamando aquí y allá, esperando tres a cuatro horas para que llegue. Me extraña tanta celeridad de la Fiscalía y tanta estupidez", sostuvo.

Por su parte, el fiscal Julio Paredes manifestó que fue una actuación normal ante un incendio y alegó que desconocía que la oficina sea del legislador. "Nosotros actuamos como Ministerio Público y actuamos en todos los casos de la misma forma", indicó.

Paredes adelantó que esta tarde se reunirá con un equipo conformado por la Fiscalía Adjunta, que investiga todos los casos relacionados con la Municipalidad de Ciudad del Este, para informar sobre lo ocurrido.