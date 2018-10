Principal sospechoso de crimen macabro niega haber confesado

"Es mentira que yo dije eso, en ningún momento hablé con nadie, no dije nada, hablé con mi abogada y me dijo que me calle, porque eso puede ser usado en contra mía y eso estoy haciendo ahora, me estoy callando, va a ser así hasta que se solucione todo el problema", manifestó en una entrevista exclusiva con NoticiasPy.

Bruno Marabel contó que en estos días tenía una vida normal, trabajaba e iba a su casa y que esto se puede comprobar con las imágenes de circuito cerrado de su lugar de trabajo.

"Yo trabajaba, tenía una vida normal, rutinaria, entrenaba, nada de otro mundo. Estoy libre para que me puedan investigar sin problemas, estoy con la mente tranquila. Por ahora no quiero dar mucha conversación, no me siento bien, no estoy para nadie, no quiero decir nada, hasta que se solucione, más adelante voy a hablar más", dijo.

Dijo además que no tiene ningún apoyo, en absoluto, por parte de "su única familia", que es su padre.

Las víctimas

En una vivienda ubicada en las calles Oliva y Montevideo de Asunción fueron hallados este lunes los cuerpos de cinco integrantes de una familia. Todo inició cuando un vecino se comunicó con la Fiscalía y dijo que en la casa había un olor nauseabundo.

Las víctimas fueron la boxeadora Dalma María Rojas Rodas; su padrastro, Julio Rojas Delvalle; su madre, Elva Rodas Lezcano, y sus dos hijos, Saulo Pío Nahir Rojas, de 4 años, y Cristian Santino Barrios Rojas, de 6 años.

Julio Rojas tenía una herida punzocortante a la altura del corazón, producida por un arma blanca, mientras que su pareja y madre de la boxeadora, Elva Rodas, tenía heridas en el cuello, tórax y espalda.

El niño de 4 años presenta rastros de estrangulación y 17 heridas cortantes post mortem a la altura del cuello, tórax y espalda. Mientras que la causa de muerte de Dalma y de su hijo de 6 años no se pudo determinar, por el estado de descomposición en el que se encontraban ambos cuerpos.

En un primer momento, la Policía Nacional encontró el cuerpo del hombre, que estaba en una de las habitaciones, bajo piedras y ropas. Luego, hallaron en una fosa los restos de ambas mujeres y de un niño. Finalmente, se confirmó el hallazgo del cuerpo de otro menor de edad.

Cuatro imputados ya están detenidos

La fiscala Esmilda Álvarez, quien lleva adelante la investigación, imputó este martes a Bruno Javier Marabel Ramírez, ex pareja de Dalma Rojas, por feminicidio y homicidio doloso.

También fueron imputados por homicidio doloso en calidad de cómplices Alba Rosalía Armoa Núñez, de 18 años, así como los hermanos Marcelo Gabriel (23) y María Araceli Sosa Díaz (22). Todos ellos están detenidos.