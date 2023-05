Primeros egresados de UPTP están en el radar de empresas de Taiwán

“Algunos alumnos siguen en contacto y trabajando en forma remota, no como pasantías, sino como ya una actividad laboral”, refirió.

Son varias las empresas –dijo– que tienen interés en contratar a los estudiantes de la UPTP. “Son empresas tecnológicas del área de electro-movilidad, telecomunicaciones, informática, de varios sectores que, de alguna forma, quieren instalarse en Paraguay”, añadió.

Actualmente, la UPTP cuenta con 400 alumnos en total. En diciembre del 2022 egresó la primera promoción y su segunda cohorte se encuentra en el país asiático.

El programa académico de las cuatro carreras de Ingeniería que ofrece (Informática, Industrial, Electromecánica y Civil) tiene una duración de ocho semestres, de los cuales en el tercer curso y la mitad del cuarto lo hacen en Taiwán.

“Hay una empresa que quiso contratar para hacer pasantías a varios estudiantes. Eran 12 estudiantes de la UPTP, pero no se dio por una cuestión legal porque la legislación taiwanesa no permite que estudiantes extranjeros hagan pasantías allá sin permiso especial. Y ellos tenían visa de estudiante y no residencia para trabajar”, señaló.

SALVOCONDUCTO. Para evitar dicho inconveniente, cuenta que ahora consiguieron un salvoconducto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán para que los que actualmente están en ese país, “ya puedan recibir un permiso que les habilite a hacer pasantías en empresas allá”.

Krauch subraya que algunos egresados tienen posibilidades reales de concretar una actividad laboral, sea en el Lejano Oriente o desde Paraguay.

Alejandro Molinas, egresado de la primera promoción de Ingeniería en Electromecánica de la UPTP, es uno de los que están en la órbita de estas empresas. En específico, del Grupo Mobiletron, que ya hizo una prospección en Paraguay para invertir en el ensamblaje de buses eléctricos.

“Ellos buscan formar a jóvenes paraguayos en su empresa, de la cual nos están invitando a ser parte”, manifestó al revelar que “según lo conversado con la empresa, una vez que recibamos nuestros títulos ya vamos a poder gestionar ahí en la empresa”.

El flamante y joven ingeniero repasó que en los un año y medio que estuvieron en Taiwán tuvieron muchas oportunidades de apreciar cómo es la infraestructura, tanto de las universidades, los laboratorios que tienen como de las empresas que operan allí.

“Vimos tecnología de vanguardia. Para la universidad es una puerta que se abre para que las generaciones siguientes sigan nuestros pasos”, apuntó.

CALIDAD. El embajador taiwanés, José Chih-Cheng Han, explicó la razón por la cual rápidamente se están dando estas oportunidades para los que salen de la UPTP: “La calidad de educación de esta universidad y el talento que demuestran los jóvenes egresados están ganando la confianza del empresariado taiwanés; porque van a tener talento paraguayo que maneja muy bien el idioma y que entiende nuestra idiosincrasia”.

A criterio del embajador taiwanés, si Paraguay quiere atraer más inversiones de Asia, especialmente en tecnología, tiene que formar más ingenieros. “En Taiwán hemos tenido experiencia y creo que es un buen proyecto el formar ingenieros en Paraguay y de esta manera atraer la inversión al país”, sostuvo.



