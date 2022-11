Primer censado: "Fue rápido, no es complicado y no piden firmar nada" 

El propietario de la residencia habló con los medios de prensa y explicó que la recolección de datos duró aproximadamente media hora.

“No hay nada complicado, te preguntan lo básico y lo que corresponde, no te preguntan nada de la intimidad. Estamos acá con mi familia, no me hicieron firmar nada ni quitaron fotos de la casa“, subrayó.

Igualmente, indicó que él contestó todo lo básico sobre la vivienda y luego se fueron incorporando los otros miembros de su familia, incluida la más pequeña de la casa.

“A mi hija de 7 años le ayudamos a responder, pero también participó”, manifestó.

Por último, pidió a la ciudadanía no dejar de lado la hospitalidad que caracteriza al paraguayo y cooperar con el trabajo del censista. “Siempre tenemos que partir de la hospitalidad que le caracteriza al paraguayo y recibirles de buena forma, prepararles un lugarcito y por lo menos agua fría”, instó.

El Censo Nacional se realizará en todo el país y movilizará a más de 200.000 voluntarios. La ciudadanía no podrá salir de su casa entre las 5:00 y las 18:00, sin importar que ya hayan sido censados. No habrá transporte público en ese periodo de tiempo ni funcionará ningún tipo de servicio que no sean los esenciales, como el de salud.

El censista puede ingresar a la vivienda, si así lo desea el dueño de casa, pero no hace falta que el voluntario recorra ni tome fotos del interior de la residencia.

Para que los ciudadanos puedan corroborar la identidad del censista que llegue a su hogar, los encuestadores habilitados tendrán una credencial con código QR y un portacredencial con cédula incorporada.