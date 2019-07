Prieto tuvo un “debut soñado” con el Kelito

“Sacamos un gran partido contra un gran rival como lo es Guaraní. Por suerte, pude hacer un buen partido, marcar y ayudar al equipo”, comentó Prieto en charla con la 1080 AM. “Cuando me llamó River me gustó lo que querían, me gusta el trabajo del cuerpo técnico porque quieren que el juego sea intenso”, añadió.

El último equipo de Prieto en el país fue Nacional (2013-2014), con el cual había llegado a la final de la Libertadores 2014. Jugó 35 partidos y marcó 8 tantos. Afuera jugó en Mitre de Santiago del Estero, Central Córdoba, Magallanes de Chile, Unión Magdalena de Colombia, Ñublense (Chile) y finalmente en Chaco Forever. Su idea es que no extrañen a Nildo Viera, que el viernes pasó a Sol.

DESDE MALTA. Otro punto alto en Kelito fue el cordobés Mateo Bustos (26 años), otro de los refuerzos. “Me toca este lindo desafío. Nunca me adapté como acá, hay un grupo increíble”, comentó el volante, proveniente del Naxxar Lions, de Malta.