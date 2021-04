Prieto quiere comprar vacunas con dinero destinado a salarios caídos

Pero ahora busca destinar 12.000 millones de guaraníes para la compra de vacunas contra Covid-19, dejando de lado el acuerdo con los ex funcionarios municipales y desatando la ira de los afectados en un episodio que incluso llegó a generar incidentes, cuando estos obstaculizaron la salida del jefe comunal y este terminó atropellando a un miembro de su equipo de seguridad, incidente que finalmente no pasó a mayores.

Los ex funcionarios, 160 en total, iniciaron una movilización que se declaró en una especie de cuarto intermedio hasta el lunes próximo, cuando se prevé una reunión para llegar a un nuevo acuerdo. Los afectados recibieron la primera cuota, G. 9 millones, y debían ahora recibir la segunda del mismo monto, pero la institución entregó G. 3.000.000.

Rogelio Núñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde), explicó que fue la misma Municipalidad la que propuso el acuerdo que ahora incumple. Recordó además que este acuerdo individual se realizó con base en un solo expediente judicial, hay varios otros que ahora la Comuna desconoce y se inició el proceso de pago de los salarios caídos. “La primera cuota se efectivizó en el mes de febrero y cuando se iba a abonar la segunda se tropezó con este problema y se rebajó el monto de forma unilateral; eso indignó a los compañeros dando origen a los incidentes que se tuvieron la semana pasada”.

El dirigente sostuvo que no discuten la importancia de la compra de las vacunas por el momento sanitario que vive la ciudad, lo que cuestionan es que se haya hecho de manera inconsulta. “Felizmente los responsables en este caso, el director general y el director de finanzas, reconocieron que ellos procedieron en forma unilateral, en forma irrespetuosa, reconocieron el error y se va a tratar de conversar al respecto, porque nosotros pedimos respeto”.

respeto. “A lo mejor la idea del intendente es loable, no hacemos ningún reparo, dice que quiere comprar vacuna con el presupuesto que era para los compañeros. Quiere usar G. 12.000 millones de los G. 19.000 millones del presupuestado para este tema. Pero esa decisión la tomó en forma unilateral y esa actitud es la que está mal. Se tiene que consultar, hay que hablar, a lo mejor no le vamos a decir que no, porque el interés de la mayoría es superior, pero no podemos manosearnos, vamos a sentarnos a hablar”, agregó. Indicó que como gremio sindical también lucharon por un cambio. “Hay muchos sectores y tenemos que saber convivir, porque esta institución no es de nadie y es de todos. Miguel Prieto no puede decir esto es mío y yo voy a hacer lo que quiero y no es así”.

El gremialista comentó que además que el dinero destinado para cumplir con los derechos laborales está presupuestado para ese fin.