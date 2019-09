Previsión de lluvias genera buenas expectativas para el cultivo de soja

La previsión para el periodo comprendido entre el 19 y 25 de setiembre es que se esperan considerables milímetros (mm) de lluvias, que podrían ayudar a brindar la humedad requerida en el suelo para que la siembra de la oleaginosa pueda arrancar como se desea.

La UGP y la Coordinadora Agrícola del Paraguay confirmaron el martes, a través de un comunicado, que a causa de la sequía el inicio de la siembra sufrió un retraso, que hasta la fecha es considerado leve.

El boletín meteorológico sostiene que en el periodo citado (del 19 al 25 de este mes) se aguardan precipitaciones con importantes milímetros de lluvias (entre 64 a 80 mm) en la zona Este y Sureste del país. Esto beneficiaría a los departamentos donde se concentra la mayor superficie utilizada para la siembra.

La UGP menciona que, actualmente, el 63% del total de la superficie utilizada a nivel país para el cultivo de soja (3.500.000 hectáreas), está concentrado en Alto Paraná (900.000 hectáreas), Itapúa (650.000 hectáreas) y Canindeyú (640.000 hectáreas).

Para estos departamentos, según el informe meteorológico, se esperan precipitaciones de entre 49 y 69 milímetros en Alto Paraná; entre 18 y 65 milímetros en Itapúa; y entre 18 y 34 milímetros en Canindeyú.

Desde el inicio de este mes se observa un déficit importante de lluvia, comparado con el promedio de años anteriores. Desde el 1 al 15 de setiembre, los rangos de precipitaciones estuvieron en torno a 8 y 14 milímetros sobre las principales áreas agrícolas, observándose los rangos más altos en la zona Centro y Sur de la Región Oriental (30 a 36 mm), mientras que en la Región Occidental se registraron rangos entre 0 a 7 mm.

Para la campaña sojera 2019/2020 se tiene una previsión de sembrar unas 3.544.000 hectáreas y producir cerca de 10.500.000 toneladas de la oleaginosa.

ARP pedirá a Friedmann cero asistencialismo

Las exigencias que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestará el martes, durante su reunión con el nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, serán: eliminar el asistencialismo, seguridad para trabajar y apoyo a pequeños productores.

“No al asistencialismo, no regalar pescado, sino enseñar a pescar, eso es para nosotros fundamental. También pediremos respeto absoluto a la propiedad privada y el trabajo profundo que se debe hacer con los pequeños productores”, adelantó Luis Villasanti, presidente de la ARP.

Respecto a la designación del senador colorado al frente de la cartera, el ganadero afirmó que siguen las preocupaciones, no tanto por la persona, sino por el momento en que se decidió realizar la modificación.

En ese sentido, dio a entender que la cuestión de la designación de Friedmann quedó atrás, mencionando que la ARP no puede estar en “guerra” con el MAG, debido a que ambos sectores (el público y el privado) se necesitan uno a otro.

Por otro lado, destacó la decisión de mantener a Denis Lichi como asesor de la presidencia, y la designación de Mario León como viceministro de Agricultura, valorando a ambos.