Prevén tensa reunión de la Celac por presencia de algunos presidentes

La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política que fue creado en 2010 y está conformado por los 33 países de América Latina y el Caribe.

La ministra portavoz no confirmó la presencia del presidente venezolano en la cumbre, que tendrá lugar en Buenos Aires el próximo martes y en la que el mandatario argentino, Alberto Fernández, será anfitrión, ya que su país tiene la presidencia protempore del foro.

Durante su intervención radial, Cerruti recordó que Argentina condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela cuando tuvo que hacerlo, al tiempo que destacó el diálogo vigente entre las fuerzas del oficialismo y la oposición de Venezuela.

“Obviamente, no es que nos parece todo bien lo que está sucediendo, pero mucho menos nos parece todo mal”, aseveró la portavoz presidencial para agregar que Venezuela “ha estado bajo asedio en los últimos años y ha sido objeto de cosas absurdas”, citando como ejemplo el reconocimiento internacional del ex legislador Juan Guaidó como presidente interino. “Guaidó es un señor que un día se paró en una plaza y dijo: Soy presidente. Y una cantidad de naciones, con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump a la cabeza, salieron a reconocerlo”, afirmó Cerruti.

Cuba y Venezuela. El brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric son algunos de los presidentes que han asegurado su asistencia a la Cumbre de la Celac del martes en Buenos Aires, y, si bien aún no hay confirmación oficial, se estiman visitas polémicas como la del venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel. Hasta el momento, según fuentes oficiales argentinas, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, que integra a los 33 países de la región, estarán presentes mandatarios de 15 países, mientras que el resto estarán representados por sus ministros de Exteriores u otros altos miembros del Gobierno. Además del anfitrión y de Lula da Silva –que en la víspera inaugura su primera visita oficial al extranjero en este tercer mandato–, Petro y Boric, a la cita llegarán la hondureña Xiomara Castro, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce, el dominicano Luis Abinader y el paraguayo Mario Abdo Benítez, también la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. EEUU, aunque no integra la Celac, enviará a una delegación encabezada por el asesor principal del presidente Joe Biden para las Américas, Chris Dodd.