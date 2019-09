Pretenden sanciones penales a viajes sin fundamentos

Mencionó que en el caso de Perú, existen sanciones administrativas y penales por la mala utilización de los recursos destinados para dicho rubro y que eso se podría replicar.

“Estoy analizando la posibilidad de sanciones a nivel penal, porque al disponer uno de un patrimonio público como lo son los pasajes y viáticos, sale un dinero del patrimonio del Estado y qué entra a cambio. Si no entra absolutamente nada, es un gasto que no debió haberse hecho”, puntualizó.

Vallejo indicó que existen viajes oficiales que no pueden ser excluidos, pero aquellos viajes que se proponen, por ejemplo, desde la Cámara deben presentar una justificación. “Porque son los contribuyentes los que van a pagar ese pasaje y esos viáticos. Entonces, en qué va a redituar a la institución a la cual uno pertenece y finalmente a la sociedad. Si no existe un justificativo acorde con el caso, yo creo que eso luego ya va a desalentar bastante la presentación de viajes sin fundamentos y que la máxima autoridad tenga la potestad de rechazar si es que no está fundamentado”, remarcó.

La diputada manifestó que la idea es presentar un proyecto de ley bien hecho y abarcativo.

Sostuvo que se puede plantear que, en el caso de que el administrador autorice de cualquier manera un viaje a sabiendas que no va a aportar nada al país, se está disponiendo del patrimonio y podría ser lesión de confianza.

EN ESPERA. Un proyecto similar al de Vallejo fue presentado por el diputado liberal Édgar Acosta unos meses atrás y, entre otras cosas, plantea que el 100% de los viáticos se deben justificar. Actualmente se justifica solamente el 70%.

Dicha iniciativa, a pesar de que ya cuenta con dictamen favorable, hasta el momento no fue incluida en el orden del día, para que sea analizada por el pleno.