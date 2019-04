Pretenden diversificar labor agropecuaria en el Chaco

El empresario especificó que, si bien tal vez no haya mucho por innovar en torno a la producción pecuaria en la zona Occidental de nuestro país, hay puntos que como emprendedores vieron que se puede brindar alternativas, sobre todo, para que el ingreso medio por hectárea cuente con un promedio más estable, frente a aquellos productores que sólo se dedican a un rubro específico.

En este sentido, habló de la diversificación en la zona, asentando tal opción en la producción de reserva forrajera, para contar de manera más estable con cantidad de hacienda en el año, y no depender mucho del clima. “Hoy existe una concentración marcada, donde todo el mundo (los productores de ganado) pueden vender o bien, no lo pueden hacer llegado el tiempo de clima adverso; además de a veces no poder sacar su hacienda; o bien reponerla”, explicó.

Para ello, la producción de fardos es fundamental, así en épocas de sequía o cuando no se cuenta con la alimentación necesaria, se apela al forraje almacenado.

Otra de las opciones que brinda el empresario uruguayo es el feedlot (engorde a corral ante la necesidad de intensificar la producción; consiste en encerrar los animales en corrales donde reciben el alimento en comederos), cuyo mercado no está muy desarrollado aún en el país, según indicó.

“Pero lo va a estar, sin duda, toda vez que el feedlot encuentre los sobreprecios adecuados respecto del mercado habitual, ya que es otra alternativa de hacer más intensivo el uso de la tierra”, mencionó Fernández.

Un aspecto también citado por el emprendedor es desarrollar más algunos rubros agrícolas, como para diversificar la explotación agropecuaria, y no depender sólo de la ganadería. “El camino va por ahí, y es una realidad que vivimos en todos los países de la región. Sabemos que si uno diversifica su producción, el ingreso medio por hectárea puede tener unos valores más estables”, insistió.

Recordemos que la semana pasada, el grupo uruguayo habilitó en la ciudad de Villa Hayes una cámara de frío que requirió una inversión de USD 8 millones.

El depósito cuenta con tecnología de punta y tiene una capacidad para más de 8.400 toneladas y temperatura de trabajo en cámara de -22° C.