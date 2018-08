Prestos para debutar

24 partidos ha disputado Vergara frente a Cerro Porteño, 16 con la camiseta de Luqueño y 8 con la de Libertad.

2 goles tiene marcados Sergio Vergara ante Cerro Porteño. Uno con Luqueño (2014) y otro con Libertad (2016).

8 veces el defensor zurdo festejó la victoria ante los azulgranas. 6 veces cosechó un empate y en 10 sufrió la derrota.

El 10 estaría listo

En la movilización de ayer por la mañana en la Villa, William Mendieta trabajó en campo y, según las informaciones, el volante ofensivo estaría recuperado de la molestia muscular que lo dejó fuera del partido de la fecha pasada frente a Capiatá. El plantel dirigido por Daniel Garnero tiene previsto activar esta tarde, desde las 15.30, en Para Uno, a puertas cerradas, ocasión en la que Willy será probado al máximo. El ingreso de Mendieta por Cuero sería la única movida en el onceno.

Jorge Conejo Benítez. Se estrenó en Primera en 2010, jugando por Guaraní contra Olimpia. Ahora hará dupla con Churín.

Jorge Benítez (25 años) tuvo minutos contra Palmeiras jugando de extremo derecho, contra 3 de Febrero fue titular como segundo punta junto con Diego Churín, marcó el segundo gol, asistió para el primero y se apresta a jugar su primer superclásico en nuestro fútbol.

“Estoy contento en el lugar donde estoy. Me encontré con un grupo humilde y trabajador. La verdad estoy muy agradecido con la gente de Cerro, que siempre preguntaron por mí. Es reconfortante que al final de cada temporada se ocupen de uno, que pregunten cómo estás”, señaló el Conejo en comunicación con FALG, por la 1080 AM.

“En la posición que jugué el fin de semana pasado es en la que me siento muy bien. Diego Churín tiene fuerza y potencia, me gusta jugar en la posición que jugué en el partido ante el ‘3’”, agregó el atacante que debutó en Primera en el 2010.

17 años tenía Benítez cuando debutó en Primera División contra Olimpia (30 de mayo 2010), triunfo de Guaraní 2 a 1.

8 partidos acumula Conejo contra Olimpia desde el 2010. 6 jugando por Guaraní y 2 con Rubio Ñu (2013).

3 goles le marcó Benítez a Olimpia. 2 vistiendo la casaca de Guaraní y 1 con la albiverde de Rubio Ñu.

Esquema diferente

Luis Zubeldía, DT azulgrana, con la presencia de Conejo y Churín en punta, cambió la disposición de sus jugadores de mitad de cancha para adelante. La figura fue 1-4-3-1-2. (1) Antony Silva; (4) Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar y Santiago Arzamendia; (3) Rodrigo Rojas, Marcelo Palau y Blas Franco; (1) Hernán Novick; (2) Jorge Conejo Benítez y Diego Churín. El plantel entrena esta mañana en la Nueva Olla, desde las 9.00.

¿Quién será el árbitro principal?

Siempre en las previas de los clásicos, la designación del árbitro principal genera mucha expectativa y en esta ocasión no es la excepción.El mundialista Enrique Cáceres en otro momento hubiese sido candidato indiscutido, pero tras su polémica y cuestionada actuación en el juego Luqueño vs. Olimpia, fue castigado y dirigió en la División Intermedia. Eso conspira para su eventual designación.Surgen con posibilidades de formar parte del sorteo Mario Díaz de Vivar, José Méndez, Éber Aquino y Jorge Mercado. Este último, a diferencia de los demás, aún no pitó un superclásico. Por otra parte, se vendieron cerca de 11.000 entradas.