"El pabellón pertenecía al PCC, nosotros estábamos atentos, ellos están cerca de fechas especiales y estamos atentos a esto, una doble atención cuando hay eventos especiales para ellos, el 31 de agosto es el aniversario de la fundación del PCC", expresó en conversación con un medio local.

Mencionó que le reportaron este viernes que la arena estaban alzando en un espacio en el techo y había también otras cosas que encontraron por ahí. Señaló que para eso los presos usaban el agujero del techo porque iba de una celda a otra.

Aseguró que el túnel se descubrió gracias a informaciones que se obtuvieron, hace dos semanas aproximadamente, y que en aquella ocasión ya se realizó un cateo con la Fiscalía y la Policía Nacional, sin embargo, no lograron hallar la vía de escape de los internos.

"Seguramente algún perito de la Fiscalía nos va a decir en su momento cuánto tiempo les llevó hacer este túnel y el ritmo de trabajo que llevaban. Nos llama la atención que en revisiones anteriores del personal esto no haya sido advertido", explicó.

Indicó que este túnel no es como el que fue hallado el 19 de enero pasado, por el cual se escaparon 76 reclusos, ya que no es que la tierra estaba todo alrededor, sino que cuando los reos terminaban de cavar limpiaban todo y volvían a poner las cosas en su lugar. El agujero en que cavaban es el de la letrina del sanitario en la celda.

"Queremos conocer todo el esquema de trabajo, queremos saber quién debería haber controlado lo que estaba sucediendo en esa celda. Por más que esto se lleve y se traiga o se tape el lugar, la arena salía todos los días. No puede ser que alguien sistemáticamente esté limpiando un lugar que regularmente no se limpia así con esa regularidad, eso tiene que llamar la atención, aparte de la logística de las cosas que se están usando", aseguró Pérez.

Destacó el trabajo del director del penal, quien anteriormente también descubrió el intento de la introducción de dinamita en el centro penitenciario.

"Cuesta demasiado trabajar así", lamenta ministra



La ministra dijo que de alguna manera ya había cerrado el penal de Pedro Juan Caballero porque "cuesta demasiado trabajar así", por las medidas que se toman, se cambian personas.

"Nosotros tenemos un paquete de personas privadas de libertad ahí, que son todos funcionarios de la fuga anterior y hay otras personas que estarían involucradas, cada día es un día nuevo y nosotros no salimos del esquema de la emergencia penitenciaria", lamentó.

Manifestó que cuenta con custodios porque ya tuvo algunos episodios, unos antecedentes que sabía que iban a venir con el cargo que ocupa.

"Creo que si uno es ministro de Justicia, en las condiciones en las cuales está el Ministerio de Justicia, y no tiene algún episodio que amenace su seguridad, nos tiene que llamar la atención, porque si uno hace bien su trabajo se va a enfrentar nomás luego a estos grupos, al luchar por quitarles sus privilegios o por lo menos que no estén a sus anchas en los centros penitenciarios y también abortar planes de afuera", agregó.

Ministra asegura tener apoyo del presidente

La ministra Cecilia Pérez aseguró contar hasta la fecha con el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien le pidió depurar el Ministerio de Justicia.

"Yo no tengo un perfil netamente político, acá vine a tomar decisiones que molestaban y seguía tomando, entonces en conversación con el presidente (Mario Abdo) él me dijo 'tenés mi apoyo, seguí trabajando', y cuando le conté sobre todas estas irregularidades vinculadas a hechos de corrupción o irregularidades administrativas me dijo que siga en la misma línea, que él apoya este tipo de trabajo y que haya una depuración en el Ministerio", agregó.

Afirmó que ella está "sentada sobre una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier lado, en cualquier momento", y no se tendría que dudar que es una dificultad o una crisis de seguridad que pueda llegar a ser provocada.

"Si yo voy a venir acá a no hacer nada para tratar de trabajar en contra de estos esquemas, yo me tengo que ir, el que esté sentado acá tiene que trabajar", aseguró.