Lamentablemente en este país todavía las cosas no se logran por la razón, sino por la fuerza. Así reza el escudo chileno, pero parece más apropiado a nosotros. Los diputados que salvaron a Ibáñez no creyeron nunca que la presión ciudadana haría renunciar al corrupto asumido y quedaron expuestos como una logia corporativa, donde la gran mayoría tiene cuentas con la Justicia. Esta –que tampoco escapa de las sospechas de corrupción– no ve, no escucha ni habla. La fiscala general en vez de arremeter contra sus colegas de pésima labor investigativa en los asuntos de Curuguaty decide denunciar a los tres magistrados que fallaron en contra de la condena a los campesinos. Jueces como fiscales deberían mirar televisión argentina y observar el comportamiento del ex magistrado Oyarbide absolutamente funcional a la corrupción de los políticos para verse reflejados en una historia que probablemente sea la de ellos.