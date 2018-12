Presidente y el FG no se reúnen tras marcadas diferencias

Luego se suspendió la ronda de visitas y no se avanzó marcando un distanciamiento con el sector del FG.

El luguismo nunca agendó el encuentro ni abrió las puertas de su partido como lo hicieron los otros sectores de la oposición. El fracaso del juicio político planteado contra los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) así como el interés de aplicar el impuesto a la soja marcaron el punto de inflexión con el Ejecutivo.

El impase se dio luego de que se abortó el plan para aplicar el impuesto a la soja y trasladaron esta discusión para otro momento. Luego hubo un pronunciamiento de referentes del sector industrial. “No podemos construir políticas públicas en el resentimiento, odio y peor aún tratar de construir políticas públicas y tratar de conseguir supuesta adhesión popular o el aplauso de unos pocos que no quieren trabajar en Paraguay”, había expresado Marito en un acto en el BCP, inclinándose a favor de los industriales.

A eso se suma las diferencias que se dieron con el juicio político a los ministros de la Justicia Electoral. Fue promovido luego de que los mismos se apresuraron en llamar a elecciones municipales en Ciudad del Este, luego de que Sandra Zacarías presentó su renuncia.

Fueron acusados de prevaricato y se presentó el libelo acusatorio en Diputados. No avanzó la negociación y se abortó la jugada. La ANR –cartistas y abdistas– se unieron para blanquear a los ministros. Silvio Ovelar, presidente del Congreso y aliado del presidente, había adelantado que si no hay un amplio consenso no avanzará el tema. Sacó a colación que el sector luguista tenía intenciones de ocupar un espacio en el TSJE para posicionar la figura de Emilio Camacho. “No tenemos que engañarnos. Hay muchos intereses en juego. El Frente Guasu tiene su candidato para el TSJE. Aquí la objetividad absoluta no es tal, hay santos inmaculados que presentan planteamientos muy platónicos”, había señalado.

A todo esto, Abdo Benítez calificó el sábado de “irrelevante” lo resuelto en Diputados en relación con el juicio político. “Esta es una realidad que se tiene que asumir. El TSJE es un órgano que afecta prácticamente la esencia del proceso democrático porque son las elecciones. Todos los partidos tienen interés en tener representantes para garantizar los procesos electorales. Esa es una realidad. Mientras no haya un gran consenso esto (el rechazo al juicio) iba a ocurrir. Dije a la ciudadanía que mientras no haya un gran consenso de sustitución y sea motivado simplemente por un sector que quiere un representante es difícil“, dijo.