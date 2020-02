Presidente ratificó que su Gobierno hará más obras que Stroessner en el Chaco

Este hecho le valió nuevas críticas de algunos sectores que consideran que permanentemente reivindica la dictadura que duró 35 años en Paraguay. “Algunos me criticaron y otros no. Yo ya no sé. Yo lo que dije es una verdad. (Stroessner) es el presidente que más obras hizo en el Chaco y que yo le voy a ganar”, insistió Abdo, tras realizar una gira por Central.

Aseguró que si su administración logra superar en 5 años (en ejecución de obras a Stroessner) será también una crítica al stronismo, que gobernó 35 años.

“Respeto (las opiniones). Reitero, no sé si es una alabanza o una reivindicación decir que en 5 años vamos a hacer más obras que lo que se hizo en 35”, retrucó.

Agregó que cada uno es libre de pensar como quiera. Acotó que él simplemente habló “con la verdad”.

“Estamos invirtiendo fuerte en el Chaco; en toda la historia de Paraguay se hicieron dos puentes en el Chaco. En 200 años de vida independiente”, significó. Recalcó que al completar su gobierno logrará la construcción del nuevo puente entre Asunción con Chaco’i, al igual que en Carmelo Peralta con Porto Murtinho. Mencionó que están trabajando en la reconstrucción de la ruta Transchaco y construyendo la ruta Bioceánica. “Simplemente hablé con la verdad. Vamos a ser el gobierno que mayor invierta en la historia en el Chaco”, insistió