Presidente pide no tratar con populismo el Presupuesto 2020

La Cámara de Diputados infló el gasto salarial en más de USD 41 millones para el próximo año. Los legisladores cedieron a la presión de sindicatos para otorgar los aumentos. Esto en vista a la proximidad de las próximas elecciones internas y municipales.

“El presupuesto está construido para impactar directamente en obras de infraestructura que generarán desarrollo y no tanto en gastos corrientes; ahora se cambió un poco (en Diputados), pero bueno, esperaremos que (en Senadores) culmine el proceso; les pido a todos responsabilidad, patriotismo y no populismo y demagogía”, sentenció el mandatario.

Reiteró la necesidad de que actúen con responsabilidad. Tras la decisión que tomó la Cámara Baja, ahora la discusión pasa en el Senado.

Mario Abdo señaló que una vez que llegue la ley al Poder Ejecutivo se pronunciará en base a la culminación del proceso legislativo que tiene en sus manos el debate sobre el destino del presupuesto cuyo monto global quedó topeado en G. 86.28 billones.

RESPETO. Las declaraciones del jefe de Estado fueron vertidas en el marco de la inauguración de dos tramos en el Departamento de Paraguarí.

Uno de ellos es de 11 kilómetros entre Paraguarí con Alpasa; mientras que el otro es de 17 kilómetros hasta llegar a Sapucái.

Siguiendo con el tema presupuestario, Abdo se cuidó en confrontar con los legisladores por el tratamiento que dieron a la citada ley y se limitó en señalar que respeta la decisión legislativa.

“Respeto. Cada uno tiene su atribución y cada uno hace lo que le parezca. Por mas que la gente me critique porque no me involucro. Me comprometí a fortalecer la conciencia democrática en Paraguay”, significó el presidente.

Sentenció que cada uno es responsable en la manera en que vota y cada uno sabrá porque hace tal o cual forma.

“Nosotros presentamos un presupuesto equilibrado y dijimos que vamos a tener una recuperación económica importante. Ahora la tenemos. En setiembre, Paraguay creció 6,2 por ciento y el último trimestre crecimos 2.7 por ciento”, significó.

DIÁLOGO. El gobernador cartista Juan Carlos Baruja (Paraguarí) participó del acto oficial y planteó la necesidad de duplicación de la ruta desde este departamento hasta San Lorenzo.

Ratificó la necesidad de trabajar institucionalmente y de tener predisposición al diálogo para lograr un trabajo coordinado. Pidió respetar los pensamientos de cada uno.