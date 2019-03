Presidente de la Corte desautoriza a personas que usen su nombre

Ante versiones que ya le han llegado a su despacho y que actualmente está investigando, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, en conferencia de prensa, desautorizó ayer a toda persona que mencione su nombre tanto para cuestiones jurisdiccionales como no jurisdiccionales.

La máxima autoridad judicial afirmó que tomará medidas correctivas en caso de confirmar esta situación.

“Me han llegado versiones de que se invoca mi nombre para cuestiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y yo quiero desautorizar total y absolutamente dichas versiones, ya que no he dado ninguna instrucción ni voy a dar, salvo aquellas que sean necesarias y se ajusten a la ley”, indicó el actual titular de la máxima instancia judicial a los medios de prensa.

Instó a que si le llega a alguien la versión de que él dispuso algo, sobre todo si implica alguna irregularidad, que vaya personalmente a su despacho, donde se le atenderá inmediatamente.

Con esto, Jiménez Rolón mantiene su política de justicia a puertas abiertas y que todo sea con normalidad.

En otro momento, manifestó que aún no tiene ninguna prueba sobre la veracidad de que se esté utilizando su nombre para cuestiones judiciales o políticas, pero que está investigando de dónde provienen dichas versiones.

Eugenio Jiménez Rolón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia el martes 26 de febrero pasado, en sustitución de Raúl Torres Kirmser, quien se jubila el mes entrante.

Jiménez juró como ministro de la Corte el 10 de octubre del año pasado, junto con Manuel Ramírez Candia, quienes asumieron por las vacancias dejadas por los ex ministros Alicia Pucheta de Correa, quien renunció al cargo, y Miguel Óscar Bajac, quien se benefició con la jubilación.

A pocos días de asumir como ministro de la máxima instancia judicial, el propio Jiménez había solicitado al pleno que el desarrollo de la plenaria, realizada cada martes, sea de manera pública, lo que actualmente se aplica en la Corte Suprema de Justicia.

Eugenio Jiménez tuvo una carrera judicial solo en los pasillos, con un trabajo como abogado que le duró por 38 años de su vida laboral.

Cuando asumió la presidencia, dijo que estuvo esperando desde hacía mucho tiempo la oportunidad de asumir la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, manifestó que uno de los problemas a resolver es la estructura que se fue conformando con los años y que hoy en día parece hasta casi normal.

“Ya hemos dado algunas señales, porque evidentemente queremos transparentar toda la actividad jurisdiccional”, dijo.