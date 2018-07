Presidente de Diputados renuncia a seguro vip

“Yo les tengo que decir también que he renunciado (al seguro médico) y ojalá que no necesite, porque ustedes saben que es fundamental”, expresó Cuevas a la radio 970 AM.

Asimismo, dijo que está hablando con sus colegas sobre la posibilidad de sacar el beneficio a todos los diputados, pero que muchos le contaron que realmente necesitan porque tienen a sus padres de "mucha edad".

El parlamentario reconoció que las críticas ciudadanas por el costoso seguro médico para los legisladores, a pesar de que cuentan con un salario elevado, son valederas y tratarán de adecuarse a lo que demanda el pueblo.

“Es un grupo colegiado que decide por la mayoría y se decidió tener ese seguro médico y, por lo tanto, ¿por qué tengo que renunciar?”, había manifestado el parlamentario hace días nada más.

Cuevas sostenía que era criterio de cada legislador renunciar a los beneficios que otorga el cargo, como el seguro médico, los vales de combustibles y los pines de oro.

Los primeros en renunciar al privilegio fueron las diputadas Kattya González y Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional; como también los integrantes de la bancada del Partido Patria Querida: Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo y Sebastián García. Posteriormente se sumó el diputado Jorge Brítez, de Cruzada Nacional.

