Presidente destacó lucha contra narcos y renovación judicial

El jefe de Estado remarcó que ubicar gente en la Función Pública o en las Binacionales no es el camino para solucionar el problema de la falta de trabajo en el país. Habló de la necesidad de construir bases para lograr mayores inversiones del sector privado.

“Para la gente que quiera trabajo no son suficientes los cargos de la EBY; no son suficientes los cargos del Estado, ese no es el camino de generación de empleo”, significó. Apuntó que se debe potenciar para que la fuerza productiva crezca.

“No son suficientes los cargos del Estado para conseguir trabajo, por eso necesitamos que esto se sepa para que la gente venga y se anime a invertir”, significó.

renovación judicial. El presidente destacó que están construyendo institucionalidad y mencionó que los mejores profesionales fueron designados como ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez más, reiteró que no necesita tener ningún amigo ministro y que hay que terminar con la visión patrimonialista del Estado.

“Para eso estamos construyendo con el Congreso una justicia sana, una justicia independiente. Tres nuevos ministros de la Corte Suprema. Los mejores ternados, no más el amigo del presidente. El presidente no necesita amigo”, significó.

Abdo Benítez agregó que Paraguay necesita un juez justo y que administre justicia, principalmente para los humildes y para los poderosos en iguales condiciones.

Agregó que hay que lograr que el país dependa cada vez menos de la figura del presidente que socava las instituciones.

contra el narcotráfico. El gobernante se jactó también de la lucha que está emprendiendo contra el crimen organizado y en especial contra el narcotráfico. “En 10 meses hicimos más incautaciones contra el narcotráfico qué en los últimos 10 años, y nos quedamos con patrimonio del crimen organizado”, recalcó.

Agregó que aparecerán muchos actores para tratar de congraciarse con el pueblo pero hipotecando el futuro. Dijo que no importan las presiones de gremios y que finalmente no sacrificará el futuro de las próximas generaciones aludiendo a las jubilaciones del sector de la salud.