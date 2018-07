Presidente del Parlasur critica las declaraciones de Neri Olmedo

"Fue una declaración espantosa, por no decir de terror” expresó Bittar. El presidente del Parlasur lamentó lo sucedido y dijo que el caso "le da mucha vergüenza".

"Si bien esta es una parte de la delegación paraguaya, da mucha pena, mucha tristeza y mucha vergüenza también”, agregó. El parlamentario además pidió disculpas en representación de Olmedo.

Lea más en: Parlasuriano Neri Olmedo causa indignación por su falta de oratoria y preparación

“No me queda de otra que salir a decir que me da vergüenza y pido disculpas. Lo peor de todo es que no dijo nada, no sabía dónde estaba parado”, dijo Bittar en conversación con la emisora 1020 AM.

Indicó igualmente que se está haciendo un gran esfuerzo por representar de buena manera al país, tal como lo hacen los países vecinos. “Brasil manda a sus mejores hombres, Uruguay manda a sus mejores hombres al parlamento”, puntualizó.

Indignación en la redes sociales

Neri Olmedo fue blanco de críticas por cientos de internautas paraguayos. El mismo fue consultado sobre sus intenciones en el nuevo cargo a lo que respondió: “Y buscar, coordinar a todos los parlamentarios, en especialmente a los países miembro pleno del Mercosur y pasi sucesivamente ir encarando la mejor calidad de vida de todas la familias del equipo del Mercosur (sic)”.

También puede leer: Neri Olmedo admite desconocer sus funciones en el Parlasur

Nota relacionada: Hijo de parlasuriano defiende a su padre destacando su lucha de vida

Oriundo de Liberación, Departamento de San Pedro, Olmedo expresó su deseo de hacer una costanera en el 2º Departamento del país, además de tener una “ruta de todo tiempo entre Liberación y Curuguaty para hacer nexo con Ciudad del Este-Brasil”.