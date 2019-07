Presidente del JEM está a favor de que González Daher sea liberado

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), senador Enrique Bacchetta, manifestó que está de acuerdo con que el ex senador Óscar González Daher salga en libertad. El ex parlamentario se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía en el proceso por enriquecimiento ilícito con una empresa familiar llamada Príncipe Di Savoia. Dicha firma movió aproximadamente ocho billones de guaraníes.

Bacchetta agregó que no cree que en el caso de su ex colega haya peligro de fuga y que tampoco cree que en este momento OGD tenga la influencia para obstruir la Justicia.

Ante la posibilidad de que González Daher pueda ser beneficiado con su libertad, dada la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, que devuelve potestades a los jueces para dictar o no medidas preventivas, Bacchetta dio su visto bueno a la posibilidad de que su ex colega se beneficie con la medida, pues –según él– le corresponde.

“No me queda ninguna duda de que debería salir. En el caso de Óscar González Daher, creo que hasta se cumpliría ya su pena mínima. No sé los otros casos, pero con el 245 es claro: tenés que estar sujeto y dispuesto a concurrir ante los órganos que te están investigando y juzgando. Esa es la condición, y que no haya peligro de fuga”, relató.

Acerca de las presunciones de que González Daher –una vez puesto en libertad– pueda trabar su proceso, Bacchetta señaló que no existiría tal influencia.

“No veo por dónde podría influir. González Daher es una persona que sí tuvo mucho poder, pero en este momento no tiene posibilidad de obstruir absolutamente nada”, aseguró.

Cabe recordar que González Daher está imputado por tres hechos punibles, uno de los cuales es por enriquecimiento ilícito, tipificado como crimen y con expectativa de uno a diez años de prisión.

CASO QUINTANA. Por otro lado, Bacchetta reafirmó que en el caso de la pérdida de investidura que se solicitaría para el diputado Ulises Quintana, se dan los presupuestos pues se habla de tráfico de influencias.

Bacchetta tuvo un drástico giro en torno al caso que afecta a Quintana, a quien hace poco defendía, cuando desde su papel de presidente del JEM expresaba abiertamente su apoyo, a través de su cuenta de Twitter, al entonces recluido Quintana por sus vínculos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias Cucho.

Esto motivó a la ciudadanía para realizar los escraches.

En este contexto, dijo que si el caso de Quintana llega al JEM, él se apartará. “De la fiscala, del juez y de todo lo que venga en esa causa me estaría apartando”, dijo.