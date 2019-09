Presidente aún no consigue votos para confirmar a Bergen

Equipo vip. Bergen (der), rodeado por los directores de Itaipú, aún no consiguió los votos.

medidas. Tras la salida de José Alberto Alderete de Itaipú a raíz de la crisis política que casi arrastró al Gobierno, el presidente de la República nombró a Bergen como nuevo director paraguayo interino.

Apenas asumió Bergen, a partir de finales de julio pasado, realizó una serie de medidas que molestó a un sector de Añeteté. Una de ellas es permitir que la Contraloría pueda realizar un control sobre todos los gastos realizados por la Entidad. Además, Bergen se resistió a varios pedidos de cargos para ubicar a ciertas personas en cargos claves.

Uno de los nombres que rechazó fue el de Ignacio Brítez, dirigente colorado de San Lorenzo. Lo querían ubicar al frente de la Superintendencia de Servicios Generales, considerado uno de los lugares estratégicos. Brítez es antiguo funcionario y había ingresado como concejal de la Comuna sanlorenzana. Había solicitado permiso a este último cargo para ir a la Entidad para ser asistente de dirección de coordinación.

Además se negó a recontratar a un funcionario jubilado, el abogado Ramón Aquino, defensor legal del senador Juan Carlos Galaverna.

Bergen había acudido ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde expuso sus propuestas de trabajo y fue interrogado. Allí trascendió que no posee ningún título universitario.

Además se cuestiona la designación de Fabián Domínguez, ex viceministro de Tributación, como director administrativo de la Entidad. Éste último mantuvo una discusión con el ex senador Alfredo Goli Stroessner, nieto del ex dictador.