Presidente admite que bajó consumo y barajan fórmulas

“Vamos a seguir trabajando. Vamos a invertir fuertemente en obras públicas. Estamos atrayendo el capital exterior y construyendo seguridad jurídica enviando mensaje de que en Paraguay hay seguridad jurídica”, expresó el presidente en declaraciones en la FOPE.

Acotó que Paraguay, a pesar de su crisis, está concentrado en cuánto va a crecer. Comparó con países de la región que no tienen previsibilidad de crecimiento. “Todavía tenemos la tranquilidad de que Paraguay va a seguir creciendo. Nadie está conforme y todos esperamos que haya dinamismo en nuestra economía. Que no sea 4 o 3,5 por ciento. Que saltemos al 6”, expresó.

Remarcó que hay que hacer las reformas estructurales, invertir en capital humano y ampliar la base contributiva para crear mayor equidad y que paguen los que no pagan. “Que haya mayor acceso para una equidad tributaria. Eso es lo que estamos buscando. No queremos perder la ventaja comparativa que tiene Paraguay. Queremos avanzar hacia un debate sobre ampliar la base contributiva y no elevar la presión tributaria”, sentenció.

CON GREMIOS. Horas después, en Palacio de Gobierno, el presidente conversó con representantes del gremio de la producción y la industria, como Luis Villasanti (ARP), Gustavo Volpe (UIP), Beltrán Macchi (Comercio y Servicios del Paraguay), Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción).

Volpe dijo que hay una caída de consumo, mientras que Brasil y Argentina tienen sus economías hechas trizas y su moneda está desvalorizada. “El impacto indirecto. No se olviden que hace seis o siete meses atrás venían en masa los argentinos los fines de semana, porque les era conveniente venir a comprar en Paraguay. Hoy, como su moneda se desvalorizó, ya no es conveniente”, acotó.

Apuntó que no pueden decir que hay recesión económica en Paraguay. Afirmó que esta situación existe en Brasil y Argentina. Entre las fórmulas hablan de fuerte inversión en infraestructura para levantar la economía y que acortarán los tiempos para generar fuentes de trabajo. Agregó que hay que ver un sistema para reflotar la alianza público-privada. “Podría flexibilizar con la inversión privada. Hacer obras con este mecanismo. Necesitamos que realmente se solucionen los problemas”, aseveró. Conversaron sobre la idea de devolver a las tarjetas de crédito las tasas que permitan acceder a la mayor cantidad de gente para el consumo. “Eso es aspecto negativo. Al limitarse para abajo las tasas, eso hace que se restringa esa herramienta a poca cantidad de gente”, indicó.