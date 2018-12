Presentarán moción de censura contra May por el brexit

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, anunció que planteará una moción de censura contra la primera ministra, Theresa May, por su rechazo a convocar de inmediato una votación sobre el acuerdo del brexit en el Parlamento.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, Corbyn sostuvo que “la única vía” para forzar una votación esta semana, antes del receso navideño, es presentar “de inmediato” una moción contra la líder conservadora.

Este tipo de moción dirigida a título personal no provocaría, si fuera aprobada, la caída del Gobierno, sino que se percibe más bien cómo una táctica para erosionar la reputación y la autoridad de May.

El presidente de los Comunes, John Bercow, dijo que tenía en cuenta la declaración de Corbyn, pero no precisó cómo podrá tramitarse la iniciativa. Al no ser una moción de censura convencional, según el protocolo parlamentario es el Gobierno el que debe conceder tiempo para que sea debatida y votada.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Partido Laborista precisó que “el Gobierno debe reservar tiempo, y si no lo hace, está claro que opina que (May) ya no cuenta con la confianza de la Cámara de los Comunes.”

Corbyn adujo que “es inaceptable” que la primera ministra suspendiera la votación del acuerdo para la salida de la Unión Europea prevista para el pasado 11 de diciembre.