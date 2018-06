Villamayor, futuro ministro del Interior, explicó que apelarán para que el ex mandatario pueda jurar este sábado. Indicó que Duarte Frutos se va a presentar en el acto de juramento con su amparo en mano, ya que el ex presidente –a su entender– tiene el legítimo derecho para asumir como parlamentario en el siguiente periodo legislativo.

Lugo emitió la Resolución 2.103, por la cual –basándose en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y en el artículo 189 de la Constitución Nacional (que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos)– decidió hacer correr la lista y convocar a Mirta Gusinky en reemplazo de Duarte Frutos.

Así también, mediante la Resolución 2.102 –basándose en el artículo 237 de la Carta Magna– convocó a Rodolfo Friedmann en vez del presidente de la República, Horacio Cartes, quien no logró que se acepte su renuncia al Ejecutivo.

Duarte Frutos no había podido jurar como legislador para el periodo 2008-2013, debido a que su renuncia como presidente de la República no había sido aceptada por el Congreso, por lo que el entonces presidente de la Cámara Alta, Miguel Abdón Saguier, convocó al senador Jorge Céspedes.

Villamayor explicó que el ex mandatario tuvo fallos favorables en todos los estamentos judiciales y electorales a los que recurrió para recuperar su banca. No obstante, nunca pudo jurar como senador activo.

El futuro ministro del Interior expresó a la emisora 800 AM que los mandatos judiciales no se pueden desacatar solo porque uno no está de acuerdo y que la Justicia ya resolvió a favor del juramento de Nicanor.