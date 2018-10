Presentan nuevo proyecto para aumentar impuesto al tabaco

Según el documento, que tuvo mesa de entrada este miércoles, se pretende fijar una tasa tributaria mínima del 30% y máxima del 40% a aquellos productos derivados del tabaco.

La normativa vigente en Paraguay, con relación a este tributo, permite que a través de un decreto presidencial la tasa actual de 18% pueda incrementarse hasta un máximo de 22%.

En otros países, como el Brasil, el tributo asciende a más del 60%, en Argentina llega al 80% y en Chile, al 89%.

Este es un nuevo intento de la oposición para establecer mayor equidad tributaria en el país apuntando hacia una de las industrias con mayores ingresos.

Embed En conjunto desde Bancada del FG, el PDP y el SEN. Víctor Ríos del PLRA, hemos dado entrada hoy a un nuevo proyecto de impuesto al tabaco. Con este proy. insistiremos en una bandera que hemos venido defendiendo desde el año 2014 y qué ha sido frenado en reiteradas ocasiones pic.twitter.com/kufLObEgTd — Fernando Lugo (@lugo_py) 17 de octubre de 2018

El pasado mes de marzo, la Cámara de Diputados sancionó su versión de incrementar hasta el 22% el impuesto selectivo al consumo (ISC) que pagan los productos derivados del tabaco y regula las actividades relacionadas a este producto, luego de que en el Senado se planteó un máximo del 40%.

El impuesto al tabaco fue discutido de manera reiterativa durante el gobierno del ex presidente de la República Horacio Cartes, propietario de Tabacalera del Este.

Un informe internacional elaborado por la Fundación por la Defensa de la Democracia (Foundation for Defense of Democracies), de EEUU, y publicado a inicios de este año, señala al ex presidente Cartes como uno de los capos del contrabando de cigarrillos a nivel mundial. Según el texto, el país produce 20 veces más de lo que consume.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el Paraguay, unas nueve personas mueren por día a consecuencia de enfermedades vinculadas al tabaquismo y cada año se registran unos 1.240 nuevos casos de cánceres relacionados al tabaco.