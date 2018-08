Presentación de Personal y Huawei

Durante un ameno encuentro en Plaza Moiety, Personal y Huawei presentaron el Personal Fest. El festival de música y entretenimiento se llevará a cabo el jueves 8 de noviembre, en el Jockey Club del Paraguay. Como atracción principal subirá al escenario el cantante británico Robbie Williams, reconocido por sus temas Angels, Rock Dj, Better Man, She’s the one, entre otros. También formarán parte del show las bandas argentinas Auténtico Decadentes e Indios. De la escena local se sumarán Paiko, Kita Pena y The Eeks. Las entradas ya están disponibles en Red UTS, con un 20% de descuento para miembros del Club Personal. Además se ofrecen promociones para los que adquieran un celular Huawei P20.