Preselección de los Oscar no incluye a Las Herederas

La película paraguaya Las Herederas, de Marcelo Martinessi, no logró entrar en la preselección de la categoría a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Sí lo hicieron los largometrajes latinoamericanos Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y el colombiano Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra.

En el listado también se incluye a The Guilty (Dinamarca) y Never look away (Alemania), además de la japonesa Shoplifters, la kazaja Ayka, la libanesa Capernaum, la polaca Cold War y la surcoreana Burning.

MÁS. En la categoría de Mejor Banda Sonora las prenominadas son Aniquilación, Avengers: Infinity War, La balada de Buster Scruggs, Black Panther, Infiltrado en el KKKlan, Locamente millonarios, La muerte de Stalin, Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald y El primer hombre en la luna.

En este segmento también pujan Isla de perros, El regreso de Mary Poppins, Un lugar silencioso, Ready Player One: comienza el juego, If Beale Street Could Talk y Vice.

Para Mejor Canción Original compiten When a cowboy trades his spurs for wings de la película La balada de Buster Scruggs, Treasure (Beautiful Boy: siempre serás mi hijo), All The Stars (Black Panther), Revelation (Boy Erased), Girl In The Movies (Dumplin’), We won't move (El odio que das) y The place where lost things go (El retorno de Mary Poppins).EFE