“Preocupa y avergüenza el aumento de corruptos explícitos e implícitos”

Realizó fuertes críticas por los hechos de corrupción e injusticias sociales que quitan la paz al país y lamentó que no sea vea mejoría a la escalada de violencia que causan el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado.

Sus críticas las vertió durante la homilía del quinto día del novenario de la Virgen de Caacupé, bajo el lema Laicos llamados a ser constructores de la paz y la justicia social. El obispo dijo que es una injusticia lamentable la corrupción moral en las instituciones públicas, el robo de los bienes del Estado, los sobornos, el tráfico de influencias, las presiones de políticos inescrupulosos para ocupar cargos públicos.

‘‘Lo que es una ganancia para algunos pocos deshonestos, resulta una gran pérdida para muchos, especialmente preocupa y avergüenza el aumento de los corruptos, explícitos e implícitos’’.

Aprovechó también para hablar a los miles de peregrinos que llegaron a pagar sus promesas a la Virgen sobre la Justicia, que ‘‘libera a los culpables y condena a los inocentes’’, los desalojos violentos de indígenas de sus tierras ancestrales, la desigualdad de oportunidades para el acceso a bienes indispensables para una vida digna como es el caso de los campesinos sin tierra.

‘‘Duelen así los campesinos sin tierra, las familias sin vivienda digna, con el consecuente peligro de abusos, violencia y promiscuidad’’.

Necesidades

Monseñor Cabello, titular de una diócesis, señaló que una realidad que apena mucho son aquellos padres que no tienen suficientes recursos para alimentar a sus hijos.

También muchos hogares carecen aún de agua potable y servicios de salud y hay jóvenes sin estudio y sin trabajo. Tampoco hay trabajo para las mujeres y personas con capacidades diferentes.

Entre otros problemas que afectan a la sociedad, el religioso citó la falta de inseguridad reinante por la ola de delincuencia en las ciudades, los asaltos a mano armada, la multiplicación de los motochorros, los robos en las calles, casas, locales comerciales y hasta en las zonas rurales.

Otras injusticias que ‘‘claman al cielo, los feminicidios, la violencia doméstica, los abusos sexuales de menores y personas vulnerables’’.

Ante esta realidad, el obispo refirió que tanto los laicos como los sacerdotes deben ser conscientes de que son llamados a luchar por cambiar esta situación de desigualdad, injusticias y que es muy probable que los sacerdotes y obispos no estén predicando lo suficiente, que los miembros de la Iglesia no ‘‘estemos poniendo la cara, el pecho; que no estemos arriesgando el pellejo ante muchas situaciones injustas y peligrosas’’.

A los laicos se les recordó que son los primeros en ser llamados a cumplir esta misión de constructores de la paz y de la justicia social, más aún por su condición de bautizados. “Deben hablar y defender el derecho de todos”.



Mons. Ángel Cabello,

obispo de Concepción.



