Preocupa la ocupación de las camas de terapia en el Hospital de Fram

Asimismo, otro factor de preocupación es la baja de equipos, principalmente respiradores por falta de mantenimientos por parte de salud. Esta situación afecta al Hospital Distrital de Fram, que tuvo que disminuir su capacidad operativa en respiradores porque cinco de los equipos salieron de servicio por falta de mantenimiento. Tres de estos cinco respiradores fueron donados por una empresa privada y dos fueron proveídos por la VII Región Sanitaria.

CUESTIONAMIENTOS. Al respecto, el doctor Juan Carlos Chomyn, profesional terapista, lamentó la situación que está pasando con los respiradores por la falta de mantenimiento de parte de Salud.

“El panorama de caras a lo que será el invierno y la inminente cuarta ola del Covid es preocupante e incluso criminal, porque estamos sacando de servicio costosos equipos donados al Hospital de Fram por falta de mantenimiento”, señaló Chomyn.

Por otro lado, el profesional lamentó que no se ofrezcan ninguna alternativa a la situación, que a decir de él está en el Pabellón de Contingencia construido por Yacyretá en el predio del IPS de Encarnación, que no recibe a pacientes no asegurados.

“Estos equipos serían de vital importancia en nuestro centro asistencial, en vez de que se estén empolvando en el citado pabellón, ya que prácticamente no llegaron a usarse”, acotó.

Respecto a este tema, es importante resaltar que la EBY había construido el Pabellón de Contingencia Covid en el IPS de Encarnación con capacidad de 64 camas, 32 de ellas camas de terapia. Dicha infraestructura cuenta además con planta generadora de oxígeno de 40 m³ por hora, sistema de gases medicinales, tanque de distribución de agua, sistema de prevención contra incendios, calles de acceso para ambulancia y servicios.

La obra fue ejecutada por el Gobierno Nacional a través de la Entidad Binacional Yacyretá en el predio del Instituto de Previsión Social de Encarnación, que fue convertido en Hospital Respiratorio Integrado para atender exclusivamente los casos de Covid positivo, sean asegurados o no.

Cabe señalar que los hospitales de Itapúa, en especial el de Fram, registran una creciente ocupación de camas de terapia intensiva, que constantemente está reportando ingresos como también altas.

Según el profesional, muchos de los pacientes que llegan a este servicio son derivados del Hospital Regional de Encarnación. Cabe resaltar que el Hospital Distrital de Fram cuenta con siete camas de UTI y varias camas con respiradores.