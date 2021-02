Preocupa escaso tiempo para agendar en esta primera etapa de vacunación

Una vez abiertas las ampollas de la vacuna Sputnik V –con cinco dosis cada una– los vacunadores tienen hasta 30 minutos para aplicarlas. Como los puntos de inmunización aún no saben exactamente cuántas dosis recibirán, aún no iniciaron el agendamiento para vacunar desde el lunes 22.

Recién el domingo recibirá cada puesto de vacunación su parte de las primeras 4.000 dosis de vacuna anti-Covid que arribaron al país el jueves último. Es por eso que el Dr. César Zorrilla, encargado del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), analizó que tendrán un tiempo muy acotado para confirmar los turnos y la presencia efectiva de cada beneficiario. “El problema que tenemos es que a esta hora de la tarde (de ayer) no tengo la información de cuántas dosis es la que vamos a disponer acá en el vacunatorio. De acuerdo con eso, voy a agendar y avisarle a la gente para que el lunes pueda presentar y se le aplique la vacuna”, apuntó. Mediante un sistema informático automáticamente avisan –dijo– a cada persona, por mensaje de texto, qué día y hora se puede vacunar. “Nuestro temor es que con este escaso tiempo, que por ahí no pueda llegar la persona que tiene el turno”, resaltó y comentó que ahora se estaba viendo la posibilidad de habilitar una línea telefónica, mediante la cual “puedan avisar si no pueden venir por A o B motivo” para poder reagendar. “El domingo (mañana) parece que van a venir las vacunas. Voy a tener menos de 24 horas para hacer el agendamiento y el tiempo en que va a recibir el mensaje, queda un margen corto de tiempo para el lunes. Son muchos detalles. Esto es algo totalmente nuevo”, insistió. El punto es que deben tener asegurada una cantidad de beneficiarios a inmunizar “para poder abrir cada ampolla” que contiene un mínimo de cinco dosis. “No es fácil llegar acá (al hospital), el tránsito por acá es terrible (…). Eso es lo que no me convence, pero vamos a tratar de cubrir eso. Estamos viendo cuál sería la mejor estrategia, pero todo depende de la cantidad de dosis que nos asignen”, señaló.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO





A CONTRARRELOJ. Recién el domingo darán turnos y no tienen manera de avalar asistencia.