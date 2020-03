Preocupa a choferes posibles contagios

Apuntó que en estos momentos, los choferes de vehículos de carga o de pasajeros que van al exterior tienen problemas hasta para usar los baños de los servicentros.

“Hay servicentros que no dejan que los conductores usen el baño o puedan comprar comida para llevar. Entonces, cuando cruzan la frontera se les hace los controles pero no hay un seguimiento adecuado, razón por la cual el chofer no se siente protegido”, remarcó.Svec señaló que ahora están implementando, además del uso de los kits de higiene y sanidad, la entrega de alimentos no perecederos para que no tengan que ingresar a las estaciones de servicio.

Finalmente, apunto que hoy tendrán una videoconferencia para analizar el problema que afecta a unos 4.000 choferes.