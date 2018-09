Prensa boliviana en alerta por la ley contra la mentira

Los gremios bolivianos de la prensa están en emergencia ante el anuncio del presidente Evo Morales de impulsar en el Congreso una ley de la mentira, que consideran amenaza a la libertad de expresión.

Morales, que gobierna el país desde 2006 y apunta a la reelección el año que viene, recibe frecuentes críticas en los medios y redes sociales, por lo que suele acusar a la oposición de propagar mentiras contra su administración.

“Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar a los medios”, dijo el mandatario en una entrevista con el diario El Deber, ratificando una idea lanzada en agosto.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a dueños de diarios, rechazó la propuesta afirmando que afecta “las libertades constitucionales de todos los ciudadanos, no solo de periodistas y medios”.

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los diarios del continente, dijo que este tipo de iniciativas busca silenciar a los medios. “Cuando a un mandatario le incomodan las denuncias de corrupción y las opiniones contrarias, suele promover la aprobación de esta clase de estatutos con la intención de silenciar y censurar la crítica”, expresó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme. Ante estas inquietudes, el mandatario replicó: “¿Por qué te va a preocupar? Si eres mentiroso, te puede preocupar, preocuparte te hace mentiroso confeso, porque si uno no miente, no hay motivos”. Poco después llamó en Twitter a que en los medios se defienda los intereses de la patria y no los de sus propietarios, afirmando que el periodista debe estar siempre del lado de la verdad, junto al pueblo.

La ministra de Comunicación, Gisela López, destacó que el código de ética de la ANP, en su artículo 1 advierte que la mentira, los rumores, las versiones de corrillos de oficinas públicas o privadas no deberían ser publicados porque afectan a la credibilidad y seriedad de los medios.

El ex presidente Carlos Mesa, quien es periodista e historiador, consideró la propuesta como un nuevo instrumento para restringir más los derechos constitucionales.

Redes sociales

La senadora Adriana Salvatierra adelantó que la nueva ley “no solo tiene que abarcar a los medios de comunicación, también tiene que abarcar, por ejemplo, a las redes sociales”. Según la legisladora, en las redes se cometen varios delitos, y por falta de una normativa, miembros de la oposición difaman y calumnian a cualquier persona.