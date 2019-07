Premier británico promete el Brexit cueste lo que cueste

Johnson, realizó su primera conferencia de prensa en Downing Street, poco después de haber recibido en el Palacio de Buckingham el encargo de la reina Isabel II de formar Gobierno. “Cumpliremos la promesa hecha por el Parlamento al pueblo y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sin condiciones”, dijo Johnson, quien sucede a Theresa May, renunciante a causa de su fracaso para implementar el Brexit.

Apenas asumido, Johnson, de 55 años ex alcalde de Londres y ex ministro de Relaciones Exteriores, apartó del Gobierno a varios pesos pesados del equipo de May para rodearse de euroescépticos.

El ex banquero Sajid Javid, hijo de inmigrantes pakistaníes, fue nombrado ministro de Finanzas, puesto estratégico en el contexto del Brexit, en particular en caso de salida sin acuerdo, que podría generar turbulencias económicas.

También eligió a Priti Patel, cuyos padres son de origen indio y ardiente abogado del Brexit, para el cargo del ministro del Interior.

Otro euroescéptico, Dominic Raab, estará al frente del ministerio de Relaciones Exteriores, un puesto crucial en plena crisis con Irán.

El nuevo premier, nombró al cerebro de la campaña del Brexit, Dominic Cummings, como consejero. De su lado, Steve Barclay continuará como ministro encargado del Brexit y será el interlocutor en las negociaciones con la UE. En contrapartida, Bruselas mantiene su postura sobre la salida del Reino Unido del club comunitario, e insiste en que no renegociará el acuerdo del brexit con Johnson. “La UE seguirá apegada al acuerdo”, declaró ayer el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.