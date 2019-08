Premian autogestión de directora médica del Chaco con destitución

El accionar despertó indignación de colegas de Wagner, así como de pacientes del hospital, que en las redes lamentaron la decisión de Salud. Resaltaron cómo la doctora se manejaba con autogestión, para poner en condiciones el lugar, “las camas y los demás muebles, incluso heladera para la sala de internados la conseguí gracias a la autogestión”, mencionó ella.

Una semana atrás, el nosocomio se vio envuelto en la carencia de insumos para cirugías y la falta de más profesionales, por la cual eran derivados pacientes a otros hospitales; y la directora hizo el reclamo correspondiente. Días después, llamativamente recibió la resolución del Ministerio de Salud de su remoción del cargo.

La galena dijo que las publicaciones sobre la falta de insumos le han creado muchos problemas con las autoridades de salud, “pero que no se puede ocultar la realidad, la derivación de un paciente para una cirugía se debió a la falta de insumos como metronidazol y anestesias”, recalcó; y además detalló que faltan muchas cosas por mejorar en cuanto a equipamientos, para ofrecer un mejor servicio en el Hospital Regional, que recibe pacientes de diversas localidades.

Según la doctora, su destitución es por haber mostrado la realidad del hospital; pero asegura estar tranquila y que seguirá en la lucha.

Además, agradeció a las personas que le apoyaron y a los que se solidarizaron tras darse a conocer el cambio en la dirección, que ahora recae en el médico Rex Giovanni Gallagher Gamarra.

REALIDAD. La doctora recibió la solidaridad de sus colegas, entre ellos, el doctor Arturo Rabito, que expuso en su Facebook que en su servicio, “a 20 cuadras del MSP no cuenta hace un tiempo con Losartán (escasez nacional), entre otros medicamentos básicos. No es secreto para los pacientes; esto es algo usual por temporadas y no es una dificultad exclusiva de esta administración”. Mencionó que recurre a muestras médicas para salvar las carencias. AM

Lectores repudiaron accionar del Ministerio de Salud en las redes sociales“Nos pasamos apagando incendios y cubriendo carencias de un sistema de salud de guerra... Y al final son fusilados por nuestra misma tropa los mejores soldados de trinchera...”Arturo Rabito“Eso es el mayor problema del paraguayo, siente impotencia por las injusticias y cuando lo denuncia, nadie lo acompaña y todo termina en eso... denuncias y adiós cargo, que pena!!!”Beatriz Alonzo“En vez de condecorarla, lo echan... así funciona la lógica del Gobierno de la gente”.Lorenzo Quintana Prieto“Así funciona esto, la ineficiencia se debe tapar!!”Lucía Riveros