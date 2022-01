Prefiero morir a ser vacunado

La viruela desapareció de la faz de la tierra, pero la aversión a la vacuna no. Esta cuestión, tan antigua como estúpida, era explicada por la falta de información de un colectivo de personas que seguían temiendo terribles efectos secundarios. Pero, en esta época de hiperconexión, los antivacunas subsisten con su escepticismo petrificado. Ahora, cualquiera, sin terminar siquiera la escuela secundaria, lee un artículo ridículo en un foro de internet y cree saber de lo que habla. Le recuerdo un dato significativo: en 2019 –antes del Covid– la OMS ya había situado al movimiento antivacunas como una de las mayores amenazas para la salud mundial.

El problema, en ese momento, era el sarampión. Si no creían en esa vacuna globalmente probada como eficaz durante años, puede usted imaginarse lo que sucedería con otra, a la que una pandemia obligó a desarrollarse contrarreloj. Aunque a esta altura la increíble acumulación de datos en poco tiempo confirma que las vacunas reducen los casos graves y las muertes, los antivacunas están más firmes que nunca. ¿Cómo es posible que, a la luz de tanto conocimiento, haya todavía personas que digan no a la vacunación?

Son, felizmente, una minoría muy pequeña, aunque irreductible ante las evidencias científicas y las campañas de divulgación. No son racionales, actúan como creyentes de una secta que venera las teorías de conspiración y son impermeables a los datos que contradicen sus afirmaciones. Ninguna evidencia los moverá de su convicción de que las vacunas son un “experimento” o parte de un plan secreto de manipulación del “Nuevo Orden Mundial”, una entelequia absurda a la que, de tanto citarla, solo se refieren por sus siglas NOM.

El tal NOM se aplica a todo: Covid, aborto, educación sexual, medioambiente y un vasto etcétera. Los que creen en las vacunas son unos borregos, incapaces de tener criterio propio, dicen.

Allá ellos con su idiotez, dirán algunos. Al fin y al cabo, los no vacunados tienen unas quince veces más de posibilidades de morirse de Covid que los inmunizados. Sin embargo, no es tan simple. Que alguien decida no vacunarse pone en riesgo no solo su salud, sino a la de su comunidad. Cuanto más seamos los vacunados, menos se propagará la enfermedad y menos posibilidades de mutaciones virales habrá.

Los antivacunas son muy curiosos: banalizan el conocimiento y son incansables en su esfuerzo por desacreditar los datos científicos. Solo que la libertad que reclaman para ellos pone en peligro el derecho a la salud que tenemos todos. Son un problema en todo el mundo, pues cuánto más información científica se les ofrece, más se refuerza su negacionismo. Tratar de asustarlos con datos ciertos provoca la reacción opuesta.

Dado que necesitamos a más población vacunada, eso plantea una disyuntiva: ¿Hay que tratarlos como loquitos o convencerlos con argumentos amables? Los que investigaron el tema sostienen que menos del 5% son “antivacunas muy convencidos”, militantes en las redes. El resto está indeciso, es indolente, ignorante o aduce problemas para vacunarse. No queda más que insistir en la buena divulgación y el diálogo médico que genere confianza.

La ciencia terminará mostrando su verdad. Pero, aunque estemos convencidos de esto, no podemos obligar a nadie a vacunarse. La tolerancia con los que piensan distinto es, como la ciencia, una conquista irrenunciable de la humanidad.