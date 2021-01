Precandidato sostiene que no todos los seccionaleros representan al pueblo

Dijo que en Ciudad del Este no es fundamental el respaldo de los gremios o de las seccionales coloradas, porque la gente no se guía por eso al ir a votar.

“Eso no es fundamental. Cuando Marito ganó en Alto Paraná, no tuvo ningún presidente de seccional. Actualmente eso no es vital porque tal vez haya presidentes de seccionales que no le representen al pueblo”, aseveró.

Pereira, no obstante, señaló que está hablando con todos los senadores y diputados del Este.

“Los senadores y diputados dijeron que van a esperar que bajen línea el oficialismo y la cúpula”, precisó.

Sobre Ulises Quintana, dijo que mientras no haya una sentencia “todo ciudadano es libre de candidatarse” y se desmarcó del zacarismo mencionando que forma parte de Añetete.

El precandidato citó que preocupa la indefinición del movimiento Concordia, lo cual dificulta la presentación de los documentos que se requieren en la ANR y el plazo se cierra en los primeros días de febrero. “Queremos saber qué rumbo tomará la ANR con respecto a las candidaturas y tenemos que saber lo antes posible para prepararnos”, dijo y agregó que se presentará con o sin la chapa de Concordia.

Comentó que se reunió recientemente con el presidente Mario Abdo Benítez, quien le aseguró que dará su respaldo a quien esté mejor posicionado en las encuestas. “Si salgo bien posicionado, el presidente me estará respaldando”, indicó. Contó que se reunió hace tres meses con Horacio Cartes, quien le pidió que siga trabajando.