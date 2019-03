Posturas divididas para cerrar alianza opositora en CDE: ¿Encuesta o acuerdo?

Este martes se iniciará una mesa de diálogo para conversar sobre quién será el líder opositor con miras a las elecciones municipales del 5 de mayo en la capital del Departamento de Alto Paraná.

Las negociaciones comenzarían por la mañana, pero aún no se determinó el lugar del encuentro.

Al respecto, el concejal con permiso, Miguel Prieto, mencionó que está abierto a dialogar con el PLRA, pero su condición para declinar de su candidatura es realizar una encuesta que determine quién es el mejor posicionado.

“La gente está cansada de la vieja cúpula del tradicionalismo. Este proyecto y este equipo que lideró están encaminados como para ganar la elección, ya lo dije y lo ratifico. Pero, por respeto a mis compañeros de lucha, a la cultura del PLRA, creo en el diálogo”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

A criterio de Prieto, la mejor forma de determinar al candidato opositor es realizando una encuesta democrática; sin embargo, no tiene problemas para sentarse a conversar.

“Teddy (Teodoro Mercado) es un luchador y vivimos muchas cosas, y yo estoy confiado que esta elección la ganamos con la estructura de la oposición. Estamos abiertos a someternos a una encuesta, pero yo no veo esa misma posición del otro lado”, indicó.

Buscar un simple acuerdo

En contrapartida, el liberal Teodoro Mercado considera que el mejor mecanismo para determinar al líder es llegar a un simple acuerdo. El concejal con permiso no está de acuerdo con una encuesta, ya que, a su parecer, es una cuestión que se ha desvirtuado en los últimos tiempos y no tiene garantía.

“Yo no confío en las encuestas. Nosotros no nos hemos acostumbrado a ese mecanismo, y no es que le tengo miedo en el sentido amplio, pero tenemos que sentarnos a hablar y ver qué nos conviene a todos”, refirió en un careo con Prieto en Monumental 1080AM.

Pese a no estar de acuerdo con la elaboración de una encuesta, Mercado resaltó que el PLRA siempre tuvo una posición aliancista y que, históricamente, ha brindado su estructura a otros políticos independientes en anteriores elecciones.

Miguel Prieto tiene el respaldo del Partido Patria Querida, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), Movimiento Unidos Todos por Paraguay, Partido Democrático Progresista y de un sector del Frente Guasu (Esperanza Martínez, Carlos Filizzola, Hugo Richer).

Por su parte, Teddy Mercado cuenta con el apoyo del Partido Popular Tekojoja, cuyos principales referentes son Fernando Lugo y Sixto Pereira. El mismo ya había hecho una invitación enérgica a los demás partidos opositores a unirse al “número uno de la oposición”, es decir el PLRA.

Dependiendo del acuerdo al que lleguen en la oposición, el candidato deberá pujar por la Intendencia del Este contra el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Wilberto Cabañas. El nuevo intendente completará el periodo que culmina en 2020.