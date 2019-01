¿Por qué un huevo es la foto más popular de Instagram?

La campaña para destronar a la emotiva foto de Kylie Jenner arrancó el 4 de enero del 2019 con la creación de la cuenta World Record Egg (Huevo Récord Mundial).

"Vamos a establecer un nuevo récord mundial juntos y a conseguir el post con más 'me gusta' en Instagram", escribía la cuenta World Record Egg en la fotografía del huevo, su único post hasta el momento. "¡Superando el récord actual de Kylie Jenner (18 millones)! Lo conseguiremos", fue el primer y único texto de esta cuenta.

La imagen del solitario huevo no tardó en volverse viral y ahora es la que más likes tiene en esta popular red social, con más de 39 millones de me gusta. "Esto es una locura, qué tiempos en los que vivir". "Esto no termina aquí, nosotros solo acabamos de empezar", publicó en su historia World Record Egg tras obtener el nuevo récord.

Por su parte, tras perder el récord, Jenner publicó un vídeo en broma en el que rompe un huevo en el asfalto.

¿Una locura?

El docente y psiquiatra del Hospital de Clínicas, Julio Torales, considera que se trata de una moda a la que la gente se suma por diversión y porque esto no implica compromiso alguno.

“No podemos hablar de la salud mental de las personas. Las redes sociales te dan la posibilidad de ser parte de algo sin tener un compromiso. Es como que la gente siente el poder de decidir lo que desea que sea lo más popular. Uno se siente partícipe y es fácil asociarse a ello”, dijo a Última Hora.

Para el profesional, lo que se debería plantear es canalizar la energía en temas que serán más útiles a la sociedad. “Lo que debemos lograr es que la gente haga cosas por convicción y no por moda. Sería mucho mejor sumarse a la protección ambiental”, apuntó.

Embed Ver esta publicación en Instagram stormi webster Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 6 Feb, 2018 a las 1:14 PST

Se pierde el sentido de las proporciones

El experto en comunicación y profesor de Semiología Willian Campo comentó que, con la presencia de las redes sociales, la gente se distrae en temas que no son esenciales para la sociedad. Además, expresó su preocupación por la pérdida del pensamiento crítico.

“Muchas veces, hay temas que distraen de los problemas reales. Muchas iniciativas tienen un trasfondo que va más allá. Hoy en día, es muy fácil estar de acuerdo con algo que se publica, sin evaluar”, expresó.

Para el profesional de la comunicación, este tipo de situaciones nos llevan a analizar cómo está el mundo, cómo vive la sociedad y qué es lo que importa.

“Se ha perdido el sentido de las proporciones de qué es lo que valoramos como sociedad y qué es lo que distrae. Cuando uno ve que un huevo tiene más impacto que barbaridades que ocurren en el mundo, y es para indignarse, uno solo puede decir que estamos mal”, expresó.

Tras el arrasador éxito del huevo, varias empresas se colgaron de esta tendencia para promocionar sus productos de la misma manera. Hasta el momento, nadie salió a hacerse cargo de la cuenta World Record Egg.

Mientras algunos consideran que la campaña era solo para enojar a Kylie Jenner, otros creen que se trata de una especie de experimento social.

En Paraguay existen unas 1.200.000 cuentas activas de Instagram. El 53% de los usuarios son mujeres, según el portal Latamclick.