Por no dar Libertad a Boca

GUMACOPAS

LIBERTAD vs. clubes argentinos en total: 44 PJ: 16 G – 7 E – 21 P

Contra argentinos por Libertadores:32 PJ: 11 G – 6 E – 15 P

Contra argentinos en Argentina en total:22 PJ: 6 G – 4 E – 12 P

Contra argentinos en Argentina por Libertadores:16 PJ: 5 G – 3 E – 8 P

LIBERTAD EN OCTAVOS DE FINAL

2006: vs. Tigres de México – PASÓ y fue eliminado en semifinales ante el Inter de Brasil.

2007: vs. Paraná FC de Brasil – PASÓ y fue eliminado en cuartos ante Boca Juniors.

2009: vs. Estudiantes de LP de Argentina - ELIMINADO.

2010: vs. Once Caldas de Colombia - PASÓ y fue eliminado en cuartos ante el Guadalajara de México.

2011: vs. Fluminense de Brasil – PASÓ y fue eliminado en cuartos ante Vélez Sarsfield. 2012: vs. Cruz Azul de México – PASÓ y fue eliminado en cuartos ante Universidad de Chile.