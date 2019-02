Por falla de nuevo horno, Senad quema cocaína al aire libre

La destrucción de los 2.199 kilos de cocaína se realizó por orden judicial. La Senad anunció que realizará una investigación para determinar responsabilidades en la situación.

El titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, reconoció que no se pudo quemar la droga en el horno pirolítico debido a que la estructura recién inaugurada no funcionó.

“Lamentablemente, el horno no funciona. Convocamos a la empresa que instaló a que participe y no lo hizo. Hoy no se encendió. Funcionó en algunas ocasiones y en otras no”, dijo Giuzzio.

El ministro antidrogas explicó que la inversión realizada para la instalación de este horno fue de unos G. 4.000 millones en total. “La Senad debe correr con el mantenimiento, pero casi no se usó. Vamos a ver si corre la garantía. Estaba previsto que funcione, pero no pasó”, señaló.

El mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, arrojó al fuego algunos panes de cocaína incautados durante el operativo récord.

El pasado miércoles, Abdo Benítez condecoró a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y a efectivos militares que tuvieron a su cargo la operación denominada Polaris, con la cual se alcanzó la mayor incautación de cocaína en la historia del Paraguay, con 2.200 kilos de la droga confiscada en Yby Yaú, Departamento de Concepción.