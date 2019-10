Por “dignidad”, Lula rechaza su libertad

“Quiero que sepan que no acepto cambalaches con mis derechos y mi libertad. Ya demostré que son falsas las acusaciones que me hicieron. Son ellos (los fiscales) y no yo los que están presos en las mentiras que le contaron a Brasil y al mundo”, aseguró el ex presidente en la misiva que escribió desde su celda en la ciudad de Curitiba.

Agregó que los fiscales de la Lava Jato, en lugar de querer legitimar el proceso con la oferta de un beneficio de libertad condicional, deberían pedirle disculpas al pueblo brasileño. EFE