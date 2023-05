Por desidia y mala gestión, alimento escolar llega solo para mitad del año

Incluso, advierte que municipios y gobernaciones no llegan al 100% de uso de sus presupuestos del Fonacide para entregar merienda y almuerzo en las instituciones educativas.

A pesar de contar con el presupuesto correspondiente, tanto las gobernaciones como los municipios no realizan las gestiones en tiempo y forma para la provisión del almuerzo escolar, establece el reporte.

“Esta situación deriva en que los alumnos de las diferentes escuelas, a nivel país, no reciben o no acceden en la totalidad de los días escolares a la ración pertinente. Tras una auditoría, se pudo constatar que en más de la mitad de los 17 departamentos su ejecución presupuestaria no supera el 50% del total”, remarcan.

El departamento que menos días de clases, de acuerdo con lo que su ejecución presupuestaria representa, es Caazapá, donde 23.508 alumnos contaron con el complemento solo el 21% del año escolar.

A continuación se encuentra Boquerón, que solo cubre el 28% de días de aula para 7.375 estudiantes.

Al contrario, el departamento que se destaca es Ñeembucú, donde se cubre el 94% del curso lectivo para la distribución de alimento a un total de 9.658 escolares.

Recursos. Con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), municipios recibieron en 10 años G. 1.005.959.698.919 y las gobernaciones otros G. 1.992.875071.827.

No obstante, 56 comunas del interior no comunicaron sus llamados para alimentación escolar a Contrataciones Públicas, pese a que están obligadas legalmente.

“En distritos como el de Fram, durante el 2022, los alumnos recibieron la provisión del almuerzo escolar solo por 82 días de clases; consecuentemente, no se sostuvo la provisión durante todo el año lectivo”, indica la CGR.

El MEC y la municipalidad lideran el ránking si se trata de recibir dinero para estas adjudicaciones, pero entregan a menos estudiantes que los departamentos que reciben menos recursos.

Esto ocurre a modo de muestra en comparación con Alto Paraná. El MEC y la Comuna asuncena, contando hasta la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, brindaron en 10 años el alimento a 852.270 estudiantes con G. 1.654.119.797.093. En Alto Paraná beneficiaron a 2.236.764 estudiantes con G 384.904.726.495.

Estudio. “Todo el trabajo que implicó el programa es complejo, se hizo un análisis del uso de los recursos, los porcentajes y las empresas que más tienen adjudicaciones”, sostuvo Paul Ojeda, director general de Control de la CGR.

La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) reclamó al MEC un control de calidad del alimento que reciben y además destinar mayor presupuesto para que llegue a más compañeros.



Paul Ojeda,

director de la CGR.