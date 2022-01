Por casos de Covid e insalubridad desde hoy cierran la Biblioteca del Congreso

“No hay aire acondicionado, no hay ventilación, no hay internet, no hay limpieza. Esto da como resultado un escenario de riesgo, de crisis sanitaria, de contagio masivo. Es un lugar insalubre”, refirió uno de los afectados.

La directora de la Biblioteca Evangelina Cabrera mencionó que justamente hasta el lunes pasado se mantuvo cerrada, por varios casos de Covid, y que ayer volvió a recibir la orden para que se mantenga cerrada.

La funcionaria lamentó que se tenga que tomar esta decisión, alegando que muchos jóvenes universitarios acuden para utilizar los libros.

En cuanto a la limpieza, refirió que de su bolsillo ella y otros están pagando, ya que por una cuestión de ahorro se dispuso que un llamado a licitación quede sin efecto.

Sobre los casos de Covid, mencionó que la mayoría de los funcionarios que retornaron de sus vacaciones son los que contrajeron, y que en esos casos otorga la modalidad del trabajo a distancia.

Respecto al aire acondicionado, remarcó que ya hizo varios reclamos pero que hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta.

“La Biblioteca estaba cerrada hace una semana por Covid”, explicó el director administrativo del Congreso, Rubén Vázquez, al ser consultado sobre la situación.

“Se hizo el mantenimiento del aire acondicionado, y ahora el técnico está con Covid. Funciona el aire acondicionado, pero solo una parte”, manifestó el funcionario.

“La Biblioteca se vuelve a cerrar ahora por Covid. Limpieza se hace con nuestra gente. Todo se va a reactivar después del cierre”, aseguró.

Alegó que hay muchos contagiados, y que por protocolo, el cierre sería por 10 días.