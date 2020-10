Por la mañana de este miércoles ya se había sentado una posición manifiesta en un escrito que llegó al presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, en el que 16 senadores notificaban que no iban a presentarse a la sesión.

Finalmente, solo estuvieron presentes los senadores Sergio Godoy, Antonio Barrios, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Gilberto Apuril, Fernando Silva Facetti, Blas Llano, Zulma Gómez, Enrique Riera, Juan Carlos Galaverna, Juan Bartolomé Ramirez, Patrick Kemper y Blas Lanzoni, informó la periodista de Última Hora Diana González.

Tras levantarse la sesión, Salomón señaló a los medios que el grupo de senadores de Colorado Añetete, la bancada B del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Frente Guasu y el Partido Demócrata Progresista (PDP), ausentes en la sesión, no solo no asistirán de estos pedidos de expulsiones, sino que adelantaron que la postura se extenderá hasta tanto no exista reglamentación del Art. 201 de la Constitución Nacional de la Pérdida de la Investidura.

“Ellos (los senadores ausentes) dicen que mientras no se reglamente, no se apruebe el proyecto de reglamento o se presente una acusación formal de la Justicia en contra de algún senador, ellos ya no van a volver a asistir a una sesión donde se trate la pérdida de investidura de algún senador”, indicó el presidente del Senado.

Salomón expresó también su postura en desacuerdo a la forma en que se dieron las anteriores expulsiones del Senado y habló sobre la necesidad de una reglamentación.

“No estoy de acuerdo en que una pena menor como la suspensión de 60 días o el desafuero de un senador se requieran una mayoría de 30 votos, sin embargo, para la pérdida de investidura que es la expulsión de un senador se tenga que tener una cantidad menor”, apuntó.

Por el momento, los principales beneficiarios son Friedmann y Zacarías Irún, cuyos casos se encuentran encajonados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el caso del ex ministro de Agricultura se argumenta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Nacional y el uso indebido de influencias tras ser imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo, por un supuesto negociado con la merienda escolar cuando se desempeñaba como gobernador de Guairá.

Mientras que Zacarías Irún es acusado por uso indebido de influencias y la incompatibilidad del cargo. Sobre él pesan un serie de irregularidades y fue imputado junto con su esposa Sandra McLeod, e incluso varias veces desaforado.