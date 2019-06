Por ahora, empresarios confían en que no habrá nada sobre duty free

Los empresarios de distintos gremios empresariales confían, de momento, en la palabra del presidente Mario Abdo Benítez, acerca de que no se promulgarán decretos sobre medidas impositivas para la habilitación de tiendas duty free en ciudades fronterizas, a fin de contrarrestar locales similares que se habilitarán en el lado brasileño. Temen que los productos vendidos en los duty free con precios menores, se utilicen para que lleguen al mercado.

En conversación con ÚH, Alberto Sborovsky, presidente de la Capasu, manifestó que salieron satisfechos con las manifestaciones del jefe de Estado en la reunión del pasado martes, en el Palacio de López. “El Gobierno garantizó que no va a haber ninguna medida que no sea consensuada con nosotros”, acotó.

Explicó que en realidad lo que hicieron fue ir a la reunión para conocer de primera mano la información que llegó a ellos acerca de la posible instalación de un régimen tributario muy especial para los duty free en la frontera.

Añadió que se llevaron la sorpresa de que no había nada avanzado sobre el tema y que probablemente harán estudios y que en la medida en que no haya consenso entre los sectores no se va a aplicar.

“Entonces, creemos que hay bastante sensatez del Gobierno de poder instalar una mesa de diálogo entre los distintos gremios para buscar medidas de consenso”, enfatizó.

TURISMO. En relación con los últimos decretos de reducción temporal de ciertos tributos y revisión de la lista y los aranceles del régimen de turismo por parte del Ejecutivo, Sborovsky dijo que esa es una parte que no les preocupa mucho y consideran que no puede ser tan relevante como el hecho de no pagar tributos por productos que se estarían comercializando en los duty free.

“Con el régimen de turismo actual, seguramente, habrá que ajustar algunos porcentajes de algunas categorías para ser competitivos, teniendo en cuenta que Brasil también está implementando medidas de bajas impositivas.

El titular de la Capasu refirió que no hay una preocupación mayor del gremio en torno al comercio de frontera, no se oponen al régimen de turismo, pero sí existen ciertas preocupaciones luego de algunas reuniones que tuvieron sobre los productos que serán comercializados en los duty free y los impuestos.

“Nuestra principal preocupación es que los productos del duty free puedan filtrarse hacia el mercado local. No tengo problemas de que sean más o menos competitivos con el Brasil, pero está latente que llegue a producirse fugas de productos de esos locales al mercado y que no será posible controlar”, remarcó.