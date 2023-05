Politóloga afirma que no se denuncia fraude sin una buena fundamentación

Recordó la vez que Cubas arrojó agua a sus colegas del Senado cuando decían algo que no le gustaba, y las agresiones de diferentes maneras hasta que lo expulsaron.

“Él es una expresión para tomar muy en serio y sin duda con poder político importante en el Alto Paraná. Aunque luego se separaron, fueron sus adherentes quienes denunciaron con éxito a los Zacarías y ganaron la Municipalidad de Ciudad del Este”, sostiene.

Responde a una profunda insatisfacción de la población paraguaya en el país y en el exterior, “porque también tuvo una muy buena elección en la Argentina y en España”.

Por todo ello, cree relevante preguntarse y tratar de entender por qué la gente se adhiere a Cubas, incluyendo ciertos sectores de productores rurales.

FRAUDES. Con respecto a las denuncias poselectorales de fraude, formuladas inicialmente por adherentes de Cruzada Nacional, Line Bareiro expresa que es muy importante que quien denuncia fraude lo haga de manera fundada.

Aunque sea cierto que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cometió muchos errores de comunicación, “con portavoces que se desdecían e incluso mostrando un rechazo a la observación nacional responsable”, eso no significa que se pueda denunciar fraude sin una buena fundamentación y cambiando continuamente tanto la denuncia como la demanda.

Aunque, resalta, que no fueron solo los simpatizantes de Payo Cubas quienes denunciaron, puesto que en un momento se plegaron los presidenciables Efraín Alegre (PLRA) y también Euclides Acevedo (La Nueva República), y el senador Sixto Pereira (Frente Guasu).

“Estos últimos no siguieron con los reclamos posteriormente. No conozco los motivos por los cuales no continuaron con sus reclamos, pero hubiera sido importante comunicar esos motivos a la ciudadanía”, afirma.

Bareiro encabezó la plataforma ciudadana Sakã, que realizó un conteo muestral paralelo de votos durante los comicios generales del domingo 30 y los resultados arrojaron que el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, obtuvo 45,5% de los votos; Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, 28,1% y Cruzada Nacional, 21,9%.

El conteo paralelo con base en los datos recogidos por los observadores voluntarios de Sakã solo varían en algunos puntos porcentuales con los que finalmente dio a conocer el TSJE.

Un punto sobre el que también opina la politóloga es lo que ha dejado el sistema de lista desbloqueada con voto preferencial.

Al respecto resalta que el encarecimiento de las campañas o la pugna interna en las listas, “que pueden afectar negativamente a los partidos políticos”.

Sin embargo, ella rescata un aspecto positivo que sucedió solo en pocas ocasiones en otros países, dice, y se refiere concretamente al aumento de la representación parlamentaria de las mujeres.

“En ese sentido, estábamos en penúltimo lugar de la región”, resalta.

Sin embargo, ahora en Paraguay tenemos que, en ese sentido, en la Cámara de Diputados aumentó la representación del 17,5% al 22,5%, y en el Senado del 13,3% al 24,4%.

Pero afirma que le “impresionó muchísimo” que la izquierda estará representada solo por una mujer en cada Cámara, al igual que “la derecha más moderna”, por una mujer en Diputados.

No obstante, celebra que hayan resultado reelectas “las senadoras de mejor desempeño”.



