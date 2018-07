Políticos y figuras del medio recuerdan a Víctor Benítez

Benítez trabajaba actualmente en la 970 AM

Ante la confirmación de su fallecimiento, en la noche del domingo, varios políticos, ex compañeros de trabajo y figuras del medio expresaron sus condolencias por la muerte del comunicador.

El presidente electo, Mario Abdo Benítez, dedicó unas palabras desde su cuenta oficial de Twitter: “Mi más sentido pésame a la familia del periodista Víctor Benítez”, escribió.

Embed Mi más sentido pésame a la familia del periodista Victor Benitez. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 23 de julio de 2018

Así también lo hizo el presidente de la República, Horacio Cartes, que emitió un mensaje a los familiares y allegados del periodista. El mandatario saliente lo calificó como un referente del periodismo nacional.

La conductora de televisión Bibi Landó también lo despidió. “Hasta mañana si no llueve. No sé si lloverá, pero vos ya no vas a estar gordo querido. Pude conocer la ternura de tu corazón”, público.

Embed Mis condolencias a la familia de Víctor Benítez, referente del periodismo nacional. Cristiana resignación en este momento de gran pesar. — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 23 de julio de 2018

Por su parte, Javier Bernardes, propietario del Grupo JBB, lamentó la partida del comunicador. “Que en paz descanses mi amigo Víctor Benítez”, refirió el empresario.

El ex presidente Nicanor Duarte Frutos expresó su dolor ante la partida del periodista, a quien consideró como un amigo y compañero.

“Víctor Benítez fue un amigo y compañero de redacción por más de una década en el diario Última Hora. Figura descollante de la radiofonía nacional, era además dueño de una escritura satírica, mordaz y punzante. Hago llegar mis más sentidas condolencias a toda su familia”, expresó.

Embed Víctor Benítez fue un amigo y compañero de redacción por más de una década en el diario Última Hora. Figura descollante de la radiofonía nacional, era además dueño de una escritura satírica, mordaz y punzante. Hago llegar mis más sentidas condolencias a toda su familia. — Nicanor Duarte F. (@NicanorDF) 23 de julio de 2018

El economista y ex ministro de Hacienda Santiago Peña recordó la personalidad directa que caracterizaba al periodista.

"Crecí escuchándolo en radio, con esa manera rebelde y sin filtros que lo hacía único. Disfruté cada una de las entrevistas que tuve con él. Mis pésames a la familia del querido Víctor Benítez", escribió.

Embed Se fue Víctor Benítez. Comunicador nato, directo, frontal. Con su particular estilo dejó una huella notable en el periodismo paraguayo. Paz en su descanso eterno. — Alejandro Domínguez (@agdws) 23 de julio de 2018

Gustavo Velázquez, jefe de prensa de la 970 AM, manifestó que su colega y compañero de trabajo estaba atravesando varios problemas de salud. “Víctor tenía una enfermedad crónica, que es la diabetes, además se le había detectado un quiste y se hizo la cirugía correspondiente”, expresó.

Recordó que Benítez realizaba su programa de forma ocasional desde su casa, donde contaba con un equipo que le permitía cumplir con sus labores de comunicador desde su domicilio.

Así también, señaló que la causa de su muerte fue un paro cardíaco fulminante, que ya no dio tiempo para llevarlo al hospital. “En estas últimas dos semanas trabajaba desde su casa porque se estaba recuperando de su operación”, acotó.

Embed Se confirma el fallecimiento de Don Víctor Benítez. Una destacada figura de la radiofonía paraguaya. Tuvo su paso por Radio 1000. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. QEPD Don Víctor. pic.twitter.com/6JNer1T1pD — Mina Feliciangeli (@minaftv) 23 de julio de 2018

Su cuerpo es velado en el salón velatorio San Blas, ubicado sobre Mariscal López casi Perú, de Asunción. Hasta el lugar ya acudió el ex presidente Nicanor Duarte Frutos. El velatorio se realizará todo el día; posteriormente, sus restos serán cremados y llevados a Concepción.

Por varios años, Víctor Benítez fue columnista del Diario Última Hora. También estuvo en los periódicos Noticias El Diario y ABC Color.

Sus inicios se remontan a los años 70, en Radio Concepción. En 1978 realizó un relato radial del hundimiento de la embarcación Mirian Adela en el río Paraguay en Puerto Kemmerich, y vino a radio Ñandutí. También estuvo en las radios 1º de Marzo, Cáritas, Cardinal, Uno, Chaco Boreal y 1000.